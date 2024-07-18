Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.
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ГСЧС во время пожара спасли котика
17 июля в 10:42 работники ГСЧС получили сообщение о пожаре в квартире в городе Вишневое на улице Зеленой.
По прибытию установлено, что произошло возгорание в двухкомнатной квартире на 4-м этаже жилого дома.
Во время ликвидации пожара спасателям удалось спасти кота, которого вынесли из задымленного помещения на улицу, где животному была оказана первичная помощь,
– говорится в сообщении.
Во время ликвидации пожара пожарные спасли котика / Фото ГСЧС Киевской области
В результате пожара уничтожена стиральная машинка и диван, повреждена облицовка стен и потолка, вещи домашнего обихода.