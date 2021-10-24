Хозяин и собака сыграли в милую версию "Игры в кальмара": очарователньое видео

Тренд на сериал от Netflix продолжается. Собака по имени Педруско и его владелец воссоздали известный эпизод из "Игры Кальмара" – одну из задач "Красный свет, зеленый свет".

Умный песик вовремя останавливался, когда мелодия из сериала прекращалась.

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Педруско – голубой бордер колли, который живет вместе со своим хозяином на Канарских островах. Собачка родилась в испанской Галиции.

Что известно о породе

Бордер колли считают самыми умными собаками в мире. Эту породу создали для того, чтобы колли помогали пастухам контролировать скот. Поэтому собачки легко поддаются тренировкам и могут выполнить любые просьбы хозяев.



Колли легко изучают новые трюки / Фото с инстаграма Педруско

Этот песик имеет необычайный ум. Он уже знает, что когда мелодия из популярного сериала "Игра в Кальмара" прекращается, надо стоять неподвижно. Двигаться можно только когда она заиграет снова.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые ее организму питательные вещества.

В качестве гигантской куклы, которая контролирует процесс игры в сериале, выступил владелец Педруско – он насвистывал вирусную мелодию и оборачивался, проверяя, движется ли собака.

Колли продемонстрировал незаурядные способности, вовремя останавливаясь и шагая вперед.

По словам владельца Педруско, пес быстро научился новой игре.

Мы с Педруско поиграли в эту игру в один день. Он так быстро научился этому и теперь очень любит делать новые трюки,

– написал хозяин собаки.

Собака имеет свои страницы в тиктоке и инстаграме. Владелец, который ведет страницы, не разглашает имя.