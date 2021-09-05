Год, неделя или 3 секунды: какая на самом деле память у золотой рыбки

В обществе есть распространен миф о том, что у золотой рыбки память всего на 3 секунды. Как это опровергает наука – читайте в материале.

У золотой рыбки долгосрочная память может длиться недели, месяцы и даже годы. Об этом сообщил Кулум Браун, который является экспертом по рыбах в Университете Маккуори, что в Австралии.

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Эксперт отметил, что у золотых рыбок впечатляющие воспоминания, которые часто используют для исследований. Большинство из них связаны с едой.



Золотая рыбка / Фото Totally Koi​

Например, если кормить их только с одной стороны аквариума, золотые рыбки быстро научатся и будут оставаться в соответствующей части в то время, когда должно было быть питание. Независимо от того, кормят их на самом деле в этот момент.

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Кулум Браун рассказал о том, что золотых рыбок еще и научили двигаться по лабиринтам. Кроме того, они могут помнить, как выполнить задание через несколько недель и даже месяцев.

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Независимо от того, длятся ли ее воспоминания дни, недели, месяцы или годы, можно с уверенностью сказать, что у рыбки точно не 3-секундная память.