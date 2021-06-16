Глухую пожилую бордер-колли научили языку жестов, чтобы она могла пасти овец

В Великобритании собачка Пегги породы бордер-колли почти 9 лет помогала пасти овец. Однако на старость ее одолела болезнь – она потеряла слух.

Такая болезнь означала полную невозможность работать для Пегги. Но ей помогла защитница животных, научив языку жестов.

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Как Пегги научили языку жестов

9-летнюю Пегги передали Королевскому обществу защиты животных по предотвращению жестокого обращения. Предыдущие владельцы уже не могли ее содержать и обеспечивать особые условия.



Пегги породы бордер-колли много лет пасла овец / Фото с SWNS

Под опеку Пегги взяла менеджер по защите животных Хлоя Шортен. Она сразу же влюбилась в собачку и пообещала вернуть ее к работе.



Хлоя стала новой хозяйкой Пегги / Фото с SWNS

Муж Хлои – пастух по имени Джейсон. Поэтому научить Пегги языка жестов, который необходим рабочей собаке, было легче.

Супруги научили Пегги ручным сигналам для коротких простых указаний. Например, большой палец, поднятый вверх, означает "молодец". Кроме того, она изучила команды "долой", "подбеги" и "стой". Хлоя говорит: не всё шло гладко и собачка не ​​сразу привыкла к новым хозяевам.



Пегги снова смогла присоединиться к любимой работе / Фото с SWNS

Ей понадобилось время, чтобы узнать, что мы любим ее. Но это было настолько полезно и теперь она такая счастливая собачка,

– рассказывает женщина.

Пегги является доказательством того, что даже пожилую собаку с болезнью можно научить новым трюкам.