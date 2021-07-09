Где лучше оставить домашнего любимца во время отпуска: объясняет специалист

Летом владельцы животных не знают, как быть с любимцами, уезжая в отпуск. Врач объясняет, что можно оставить их дома на родственников или друзей, поселить в гостиницу или взять с собой.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. О том, как лучше спланировать жизни животного в момент отпуска рассказала врач ветеринарной медицины Алина Кучер.

Интересно Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

Кота лучше взять с собой

По словам врача, коты привыкают к месту пребывания и к людям, с которыми они живут. Лучше всего – взять животное с собой, и если это невозможно – надо, чтобы за котом ухаживала хорошо знакомый человек.

Поэтому лучший вариант для кота, чтобы к нему кто-то приходил в гости, менял лоток и давал пищу,

– объяснила врач.

По ее мнению, этот человек должен быть для котика хорошо знакома – родственник или частый гость. Надо, чтобы они его забавляли хотя бы несколько часов в день. При других обстоятельствах животному не будет чем себя занять и может испортить что-то в доме.

Собакам нужны люди

Собака – это животное-компаньон. Он больше тянется к людям и ему надо у кого-то быть, чтобы хранить чей покой, хорошее самочувствие,

– отметила Алина Кучер.

Поэтому оставлять его дома самого – не лучшая идея. Можно оставить у друзей или родственников. Однако важно, чтобы это была знакомая для животного человек и чтобы ей было комфортно.



Собак лучше оставлять со знакомыми людьми / Фото Unsplash

Собаку можно оставить в отеле, друзей или родственников

Врач объяснила, что сейчас работают гостиницы для животных, но в этом случае нужна внимательность хозяина.

Чтобы попасть в отель, собака должна быть полностью вакцинирован за правильной схеме и вакцина не должна быть просрочена,

– пояснила врач.

Перед тем, как оставить животное в отеле, стоит подготовиться:

от последней вакцинации собаки не должно пройти больше, чем год;

где-то за неделю нужно обработать собаку от внешних и внутренних паразитов;

перед тем посмотреть, где находится отель, расспросить, как часто с животным гуляют, играют, меняют корм и воду, в каких условиях животное будут содержать;

спросить, есть ли видеонаблюдение, чтобы можно было посмотреть, как там собака.

Однако и это, по мнению специалиста, не самый лучший вариант. Потому что тогда есть изменение среды и людей, а это стресс для животного.

Поэтому если выбираете между родственниками и знакомыми или гостиницей, то лучшим будет первый вариант,

– посоветовала Кучер.

Так животное будет чувствовать себя максимально комфортно, хотя и скучать. Ведь в настоящее время удаленной работы животные сильно привыкли, что люди много времени проводят дома.

Важно Как сделать ваш дом и сад более безопасными для собаки: важные советы

Отель не несет ответственности за здоровье пса

Кстати, врач объясняет, инфекционная напряженность, например, в разных районах Киева будет неодинаковой. Ведь неизвестно, с каких условиях принесли то или иное животное. Поэтому важно, чтобы оно прошло все обработки и было вакцинировано. Ведь ответственность за здоровье животного лежит только на владельце.

Если животное в таком месте заболеет, отель не будет нести ответственность еще и потому, что ряд заболеваний имеют инкубационный период,

– объяснила врач.

Ведь болезнь имеет скрытый период, когда развивается, но еще не дает симптомов.

Поэтому через 7 – 10 дней после возвращения из отеля следует повторить обработку от внутренних и внешних паразитов.

Тогда также важно уделять время животному и быть рядом, чтобы собака привыкла быть дома. Стоит быть лояльными и к вреду, которую в этот период может сделать животное.



Чтобы взять с собаку с собой на отдых, следует подготовить документы / Фото Unsplash

Если решили взять животное с собой, то нужно:

взять справку для путешествия с животными в Государственной ветеринарной клинике (только она может выдать документ). Это "форма 1-Вет";

чтобы получить документ – надо иметь ветеринарный паспорт заграничного образца;

держать его можно при том же ветеринарному управлении;

чтобы получить паспорт – надо приехать туда с животным;

животное должно быть обработано и привито от бешенства. В некоторые страны для путешествия еще требуют чип.

Читайте больше Что вызывает аллергическую реакцию на кошек и как ее нейтрализовать: инновация от Purina®