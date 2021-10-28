Фото дня: маленькая девочка играет с ягненком в перерыве между онлайн-уроками

Многие родители устали от того, что их дети учатся онлайн. Но этот ребенок нашел себе прекрасное развлечение, и способ снять стресс после дистанционных уроков: он играет со своим домашним ягненком.

Дистанционное образование школьников и студентов стало источником бесконечных мемов и забавных фото. Ученики иногда приходят на занятия в пижамах, а время от времени интересные лекции слушает вся семья. Девочка из Новой Зеландии поразила сеть своим домашним питомцем.

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Ягненок смотрит в книгу

На фото – 10-летняя Джессика из Окленда, что в Новой Зеландии. Девочка отдыхает в перерыве между онлайн-занятиями и обняла своего домашнего ягненка.

Забавности снимку добавляет то, что ягненок "внимательно" смотрит в книгу. Джессика уже приготовилась пролистать страницу, чтобы ягненок мог "читать" дальше.



Девочка играет в перерыве между уроками / Фото Fiona Goodall / Getty Images

Наверное, в этой семье ягненка действительно считают домашним любимцем. Ведь он находится в доме, а не на улице или в хлеву. О том, что девочка играет в доме, говорит и фон на фото: там взрослый, по-видимому, занимается дистанционной работой.

Автором фотографии стала фотограф Fiona Goodall.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или играми. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которыхСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

Многие родители делают фото того, как тяжело их детям дается дистанционное образование. Детишки не привыкли сидеть целый день у экрана, а потому засыпают или развлекаются, как могут.

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