Дистанційна освіта школярів та студентів стала джерелом нескінченних мемів та кумедних фото. Учні інколи "приходять" на заняття в піжамах, а часом цікаві лекції слухає уся сім'я. Дівчинка з Нової Зеландії вразила мережу своїм домашнім улюбленцем.
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Ягня дивиться в книжку
На фото – 10-річна Джесіка з Окленду, що в Новій Зеландії. Дівчинка відпочиває в перерві між онлайн-заняттями та обійняла своє домашнє ягнятко.
Кумедності знімку додає те, що ягня "уважно" дивиться в книжку. Джесіка вже приготувалася перегорнути сторінку, щоб ягня могло "читати" далі.
Дівчинка бавиться в перерві між уроками / Фото Fiona Goodall / Getty Images
Напевно, у цій сім'ї ягня справді вважають домашнім улюбленцем. Адже воно перебуває в будинку, а не в стайні чи хліві. Про те, що дівчинка грається в будинку, свідчить і фон на фото: там дорослий, очевидно, займається дистанційною роботою.
Авторкою світлини стала фотографка Fiona Goodall.
Чимало батьків роблять фото того, як важко їхнім дітям дається дистанційна освіта. Дітлахи не звикли сидіти цілий день біля екрана, а тому засинають або ж розважаються, як можуть.
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