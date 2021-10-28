Дистанційна освіта школярів та студентів стала джерелом нескінченних мемів та кумедних фото. Учні інколи "приходять" на заняття в піжамах, а часом цікаві лекції слухає уся сім'я. Дівчинка з Нової Зеландії вразила мережу своїм домашнім улюбленцем.

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Ягня дивиться в книжку

На фото – 10-річна Джесіка з Окленду, що в Новій Зеландії. Дівчинка відпочиває в перерві між онлайн-заняттями та обійняла своє домашнє ягнятко.

Кумедності знімку додає те, що ягня "уважно" дивиться в книжку. Джесіка вже приготувалася перегорнути сторінку, щоб ягня могло "читати" далі.



Дівчинка бавиться в перерві між уроками / Фото Fiona Goodall / Getty Images

Напевно, у цій сім'ї ягня справді вважають домашнім улюбленцем. Адже воно перебуває в будинку, а не в стайні чи хліві. Про те, що дівчинка грається в будинку, свідчить і фон на фото: там дорослий, очевидно, займається дистанційною роботою.

Авторкою світлини стала фотографка Fiona Goodall.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Чимало батьків роблять фото того, як важко їхнім дітям дається дистанційна освіта. Дітлахи не звикли сидіти цілий день біля екрана, а тому засинають або ж розважаються, як можуть.

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