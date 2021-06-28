Фото дня: кот из книжного магазина рассмешил сеть

Если вы считаете, что котики созданы для того, чтобы смешить людей – вы совершенно правы. Только взгляните на этого питомца, который живет в книжном магазине.

Владельцы магазина придумали целую инструкцию по эксплуатации кота. А все потому, что животное имеет свой характер и привычки.

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Оказывается, кота нельзя гладить, потому что он кусается и царапается. А работникам надоели постоянные вопросы о том, почему этот черный котик такой толстый.



Инструкция к котику / Фото me.me

Надпись на дверях сообщает:

Привет! Меня зовут Пейдж ("Страница" – перевод 24 канала). Я магазинная кошка. Я царапаюсь и кусаюсь. Пожалуйста, не трогайте и не раздражайте меня. (А также не называйте меня "толстой" и не спрашивайте, беременна ли я).

Таким образом в магазине попытались уберечь кота от навязчивых посетителей. А гостей – от кошачьих зубов и когтей.

Надеемся, после появления этого смешного объявления все стороны остались довольны.