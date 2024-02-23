Надоела кочевая жизнь – вышли: самые большие киты мира живут в "секретном месте" более 10 лет

Финвалы – это вторые по величине животные в мире после синих китов. Эти морские гиганты находятся на грани исчезновения, как правило, проводят лето в арктических и антарктических местах нагула, а зимой мигрируют в тропики для размножения и рождения потомства.

Исследователи отследили морских гигантов по их песням. Они также нашли лучшие точки обзора, где можно наблюдать за китами в их привычной среде. Детали этого исследования – далее в материале!

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Самые большие киты в мире живут в "секретном месте" более 10 лет

Во время нового исследования команда из Общества охраны дикой природы Океанографического института Бронкса и Вудс-Гоула в Массачусетсе годами отслеживала финвалов в океане по их песням и теперь обнаружила кое-что необычное. Авторы исследования считают, что некоторые представители этого вида вовсе не мигрируют в океане, а достаточно длительное время проживают в одном регионе, а именно в водах вокруг Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Использовали новые данные наблюдения за китами и сопоставили их со старыми данными из этого региона - теперь команда считает, что финвалы живут здесь уже около 10 лет или даже больше.

Самые большие киты в мире живут в "секретном месте" более 10 лет / Фото WCS

В течение 4 лет ученые собирали данные с буя, расположенного в 60 километрах от побережья Лонг-Айленда (Нью-Йорк, США). Затем команда изучила данные и обнаружила, что самцы финвалов остаются в этом районе в течение всего года – буи фиксировали китов ежемесячно в течение всего исследования.

Что выяснили ученые?

Отметим, что самцы финвалов поют свои песни зимой во время спаривания, а потому ученые легко могут отслеживать их перемещение по этому звуку. В то же время самки, вероятно, должны находиться в этот период где-то неподалеку от самцов.

Финвалы залива Нью-Йорк, как правило, занимают эту нанесенную на карту территорию / Фото WCS

Авторы исследования обнаружили, что самки в этом регионе, вероятно, могут мигрировать и ведут обычный образ жизни, однако самцы предпочитают вести оседлую жизнь и остаются вблизи этого региона. Район, где обитают эти киты, известен как Нью-Йоркский залив, который простирается примерно в форме треугольника к востоку от Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, и к югу от Кейп-Мей, штат Нью-Джерси.

Финвалов редко можно увидеть вблизи берега, как других китов, однако обнаружение района, где самцы проводят целый год, кажется чем-то необычным,

– говорит директор программы "Океанские гиганты" Говард Розенбаум.

Средняя продолжительность жизни финвалов составляет от 80 до 90 лет, однако сегодня этот вид оказался на грани исчезновения. К сожалению, киты часто запутываются в рыболовных снастях, а также страдают от недостатка добычи из-за чрезмерного вылова, а также удары кораблей и испытания радаров.

Финвал плавает в водах залива Нью-Йорк, треугольной области океана / Фото WCS

Ученые считают, что финвалы моногамны и образуют связи между парами, спаривающихся. Поскольку между их спариванием и рождением детей проходит почти год, их ежегодные миграции возвращают их в одно и то же место для обоих событий. Поэтому ученые считают, что именно в этом треугольнике вокруг Нью-Йорка и Нью-Джерси рождаются детеныши и спариваются взрослые киты.

К слову, украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов.