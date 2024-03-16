"Кошка-оборотень": никто не хочет забирать домой редкое животное из-за уникальной внешности

Кошка по кличке Ферн, которая является представителем породы Lykoi, внешне похожа на оборотня из европейской мифологии, часто пугает людей. Из-за устрашающего вида ее никто не хочет забрать к себе домой.

Ферн была отдана в центр защиты кошек в Уоррингтоне, Чешир (Англия), после того, как ее предыдущий хозяин умер. Теперь животное ищет новый дом, но никак не может найти его.

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Как выглядит "кошка-оборотень"?

Ферн считается одной из всего двухсот в мире, и ей нужен кто-то, кто будет о ней заботиться. Домашнее животное, которое является одной из немногих породы Lykoi, была взята в организацию Cats Protection, потому что ее предыдущий хозяин умер.

Животное имеет необычный внешний вид / Фото SWNS

Этих кошек называют "кошками-оборотнями", потому что они покрыты странной смесью бесшерстных и мохнатых кусочков, а шерсть поднимается, как у оборотня, когда он сидит в определенных позах.

Линдси Керр, руководитель центра по уходу за животными, просит всех, кто считает, что сможет полюбить эту "милую", но непохожую на других кошку, откликнуться на ее предложение.

Ферн будет счастлива в спокойном доме, где нет других домашних животных и детей. К сожалению, к ней пока что мало кто проявляет интерес, но ведь она действительно милая девочка,

– поделилась Линдси.

В центре ей было очень тяжело, поэтому она живет у одной из патронажных сестер, где она действительно вылезла из своей скорлупы. Ферн ищет спокойный дом, потому что сначала достаточно насторожена.

Кошка-оборотень Ферн / Фото SWNS

Когда она только приехала, ее лечили от ушной инфекции, но после лечения все прошло, и у нее есть небольшая киста на голове. Но ветеринар сказал, что это не вызывает беспокойства.

В центре добавляют, что она станет прекрасным компаньоном для того, кто ищет уникальную кошку. С момента публикации сообщения о Ферн на странице организации в Facebook, пост был наполнен эмодзи с сердечками и комментариями пользователей "Я люблю ее".