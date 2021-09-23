В Египте нашли останки четвероногого кита: почему его назвали в честь бога Анубиса

Египетские ученые нашли окаменелости четвероногого кита. Известно, что он мог ходить по суше и плавать в воде. Находка поможет проследить эволюционный переход китов с суши в море.

По словам исследователей, кит, которого назвали Phiomicetus anubis, жил более 43 миллионов лет назад. Кости существа нашли в Фаюмская впадине пустыни Египта. Эта территория когда-то была покрыта морем.

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Кит имел длину тела примерно 3 метра, массу – 600 килограммов, голову, как у шакала, и мощную челюсть, которая предоставляла ему возможность иметь "злодейский способ кормления".

Череп стал одной из основных причин, почему исследовательская группа назвала кита в честь египетского бога смерти Анубиса. "Его мощные челюсти были способны разорвать много добычи. Этот кит был богом смерти для большинства животных, обитавших на его территории", — сообщил автор статьи об открытии Абдулла Гохари.



Палеонтологи с окаменелостями кита / Фото Abdullah Gohar

Этот вид является частью группы полуводных китов, что называются протоцетиды. Поскольку они являются амфибиями, это свидетельствует об уникальном этап эволюции китов, что до сих пор остается загадкой для науки.

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Гохари также сказал, что это был первый случай, когда арабская команда обнаружила, научно описала и назвала окаменелость кита.

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