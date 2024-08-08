50 лет дедушке Тони: единственная горилла в Украине празднует День рождения – у нее целый банкет

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Горилле Тони исполнилось 50 лет

Киевский зоопарк поделился серией фотографий, на которых запечатлено настроение гориллы Тони в его день рождения. Видно, что горилла находится в отличной физической форме, наслаждаясь разнообразными лакомствами, включая арбуз, помидоры и бананы.

Сотрудники зоопарка выражают уверенность, что Тони будет еще долго радовать посетителей.



Тони исполнилось 50 лет / Фото КиевЗоо

Сегодня он греется на солнышке, принимая теплые поздравления. Праздничный пикник по случаю праздника будет проходить 4 дня подряд в его любимом зеленом поместье на Острове Животных.

График работы центральных касс зоопарка:

в понедельник – с 12:00 до 17:00;

со вторника по воскресенье – с 10:00 до 17:00.

Вход в зоопарк – до 17:00, пребывание на территории – до 18:30.



Праздничный пикник Тони / Фото КиевЗоо



Тони празднует свой День рождения / Фото КиевЗоо

Что нужно знать о Тони?

Горилла Тони, который родился 8 августа 1974 года в Нюрнбергском зоопарке у родителей Фрица и Дельфи, в течение всей своей жизни попадал в заголовки газет благодаря своему удивительному путешествию по разным зоопаркам. За последние два десятилетия Тони жил в разных городах, в частности в Нюрнберге, Ганновере и Саарбрюкене. В 1999 году решением Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) Тони был переведен в Киевский зоопарк, где присоединился к самке гориллы, по имени Дора.

29 сентября в 25-летнем возрасте он попал в Киев. Но все попытки объединить Тони и Дору были тщетными, они постоянно конфликтовали и специалисты зоопарка были вынуждены держать их в разных вольерах.



Горилла Тони в Киевском зоопарке / Фото КиевЗоо

В 2014 году Тони пережил значительные изменения в условиях своей жизни. Впервые за много лет он переехал из тесной клетки в светлый и уютный вольер, построенный из дерева и стекла. Сейчас Тони проживает в просторных апартаментах площадью 200 квадратных метров с большим зеленым двором, охватывающим примерно 500 квадратных метров.

Тони признает только женщин среди своих сиделок как членов семьи. Он общается с ними преимущественно с помощью жестов и позволяет им себя обслуживать. Кроме того, Тони отдает предпочтение блондинкам, и вообще не допускает приближения сотрудников-мужчин.

К слову, раньше вес Тони был 230 килограммов, а после того, как у него появился летний вольер, он похудел на 50 килограммов – сейчас он весит 180 килограммов.