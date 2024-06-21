36 часов и 3 000 километров: из Украины эвакуировали животных с самым необычным видом на Земле

Две белухи, 15-летний самец, по имени Пломбир, и 14-летняя самка, по имени Миранда, жили в дельфинарии в Харькове. После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году сотрудники дельфинария были вынуждены эвакуировать китообразных.

Операция по спасению белух требовала тщательного планирования и ресурсов. Экспертам понадобилось более суток, чтобы доставить Пломбира и Миранду из Харьковской области в Валенсию.

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Эвакуация белух из Харькова заняла 36 часов

Белухи Пломбир и Миранда успешно акклиматизировались на новом месте жительства в аквариуме в Валенсии. Путешествие, тщательно скоординированное волонтерами и зоозащитниками, длилось 12 часов из Харькова в Одессу, а затем пересечение границы с Молдовой. Тогда пара белух в сопровождении команды села на шестиместный чартерный самолет в Кишинев и, наконец, в Валенсию. Все путешествие охватило более 3 000 километров и длилось 36 часов.

Пара белух пережила трудную ситуацию, а потому они не были в лучшем состоянии для путешествия, и все же эксперты решили не откладывать эвакуацию. Следующие 2 недели киты проведут время вместе с представителями украинской команды - это необходимо, чтобы облегчить период адаптации млекопитающих,

– говорят зоозащитники.

Отметим, что теперь Миранда и Пломбир начнут новую жизнь в аквариуме Oceanogràfic Valencia - крупнейшем аквариуме в Европе и единственном, где есть условия для ухода за белухами.

Как проходила эвакуация: смотрите видео

В заявлении Даниэль Гарсия-Паррага, директор зоологических операций компании Oceanogràfic, сообщил, что из-за войны харьковский дельфинарий столкнулся с острой нехваткой пищи, энергии и медикаментов для китов-белух.

В результате было определено, что шансы животных на выживание в Харькове были слишком низкими, что привело к принятию решения об их эвакуации.

Что надо знать о белухах?

В своей естественной среде обитания белухи демонстрируют сильное социальное поведение, часто живут группами и каждый год возвращаются в знакомые места для размножения и выращивания потомства.

По данным Национального управления и атмосферных исследований, белух часто называют "морскими канарейками" из-за их разнообразных вокальных звуков, которые включают свист, визг и щелчки. Эти морские млекопитающие имеют гибкие дыни на голове, которые могут менять форму, что помогает им в общении.

Гарсия добавила, что украинских белух переселили в уединенную зону дельфинария, как можно дальше от глаз общественности. Животные будут оставаться в этом месте в течение определенного времени, пока они будут выздоравливать и приспосабливаться к новому окружению.