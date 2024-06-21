36 годин і 3 000 кілометрів: з України евакуювали тварин з найнезвичайнішим виглядом на Землі
Джерело:IFLScience
Дві білухи, 15-річний самець, на ім'я Пломбір, та 14-річна самка, на ім'я Міранда, мешкали в дельфінарії в Харкові. Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році співробітники дельфінарію були змушені евакуювати китоподібних.
Операція з порятунку білух вимагала ретельного планування і ресурсів. Експертам знадобилося понад добу, щоб доставити Пломбіра і Міранду з Харківської області до Валенсії.
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Евакуація білух із Харкова зайняла 36 годин
Білухи Пломбір і Міранда успішно акліматизувалися на новому місці проживання в акваріумі у Валенсії. Подорож, ретельно скоординована волонтерами та зоозахисниками, тривала 12 годин з Харкова до Одеси, а потім перетин кордону з Молдовою. Тоді пара білух у супроводі команди сіла на шестимісний чартерний літак до Кишинева і, нарешті, до Валенсії. Вся подорож охопила понад 3 000 кілометрів і тривала 36 годин.
Пара білух пережила скрутну ситуацію, а тому вони не були в найкращому стані для подорожі, та все ж експерти вирішили не відкладати евакуацію. Наступні 2 тижні кити проведуть час разом із представниками української команди — це необхідно, щоб полегшити період адаптації ссавців,
– кажуть зоозахисники.
Зазначимо, що тепер Міранда і Пломбір почнуть нове життя в акваріумі Oceanogràfic Valencia — найбільшому акваріумі в Європі та єдиному, де є умови для догляду за білухами.
Як проходила евакуація: дивіться відео
У заяві Даніель Гарсія-Паррага, директор зоологічних операцій компанії Oceanogràfic, повідомив, що через війну харківський дельфінарій зіткнувся з гострою нестачею їжі, енергії та медикаментів для китів-білух.
В результаті було визначено, що шанси тварин на виживання в Харкові були надто низькими, що призвело до прийняття рішення про їх евакуацію.
Що треба знати про білух?
У своєму природному середовищі існування білухи демонструють сильну соціальну поведінку, часто живуть групами і щороку повертаються до знайомих місць для розмноження і вирощування потомства.
За даними Національного управління та атмосферних досліджень, білух часто називають "морськими канарками" через їхні різноманітні вокальні звуки, які включають свист, вереск і клацання. Ці морські ссавці мають гнучкі дині на голові, які можуть змінювати форму, що допомагає їм у спілкуванні.
Гарсія додала, що українських білух переселили у відокремлену зону дельфінарію, якомога далі від очей громадськості. Тварини залишатимуться в цьому місці протягом певного часу, поки вони одужуватимуть і пристосовуватимуться до нового оточення.