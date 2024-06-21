Операція з порятунку білух вимагала ретельного планування і ресурсів. Експертам знадобилося понад добу, щоб доставити Пломбіра і Міранду з Харківської області до Валенсії.

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Евакуація білух із Харкова зайняла 36 годин

Білухи Пломбір і Міранда успішно акліматизувалися на новому місці проживання в акваріумі у Валенсії. Подорож, ретельно скоординована волонтерами та зоозахисниками, тривала 12 годин з Харкова до Одеси, а потім перетин кордону з Молдовою. Тоді пара білух у супроводі команди сіла на шестимісний чартерний літак до Кишинева і, нарешті, до Валенсії. Вся подорож охопила понад 3 000 кілометрів і тривала 36 годин.

Пара білух пережила скрутну ситуацію, а тому вони не були в найкращому стані для подорожі, та все ж експерти вирішили не відкладати евакуацію. Наступні 2 тижні кити проведуть час разом із представниками української команди — це необхідно, щоб полегшити період адаптації ссавців,

– кажуть зоозахисники.

Зазначимо, що тепер Міранда і Пломбір почнуть нове життя в акваріумі Oceanogràfic Valencia — найбільшому акваріумі в Європі та єдиному, де є умови для догляду за білухами.

Як проходила евакуація: дивіться відео

У заяві Даніель Гарсія-Паррага, директор зоологічних операцій компанії Oceanogràfic, повідомив, що через війну харківський дельфінарій зіткнувся з гострою нестачею їжі, енергії та медикаментів для китів-білух.

В результаті було визначено, що шанси тварин на виживання в Харкові були надто низькими, що призвело до прийняття рішення про їх евакуацію.

Що треба знати про білух?

У своєму природному середовищі існування білухи демонструють сильну соціальну поведінку, часто живуть групами і щороку повертаються до знайомих місць для розмноження і вирощування потомства.

За даними Національного управління та атмосферних досліджень, білух часто називають "морськими канарками" через їхні різноманітні вокальні звуки, які включають свист, вереск і клацання. Ці морські ссавці мають гнучкі дині на голові, які можуть змінювати форму, що допомагає їм у спілкуванні.

Гарсія додала, що українських білух переселили у відокремлену зону дельфінарію, якомога далі від очей громадськості. Тварини залишатимуться в цьому місці протягом певного часу, поки вони одужуватимуть і пристосовуватимуться до нового оточення.