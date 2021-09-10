Друзья по беременности: женщина и кошка родили в один день
Источник:Bored Panda
Лорен Манерс очень любила животных, поэтому занималась их воспитанием и реабилитацией. Однако перед тем, как беременная женщина должна была рожать, она решила сделать в этом деле перерыв. Почему ее планы изменились – читайте в материале.
Когда Лорен с мужем ехали домой, они заметили на обочине дороги раненую кошку. Девушка сразу же попросила мужа остановиться, чтобы проверить ее состояние и обнаружила, что она еще и беременна.
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"Я почувствовала какую связь с ней из-за того, что мы обе были беременны. Мне удалось поймать ее, заманив остатками пищи. Тогда я завернула ее в мою куртку, чтобы доставить к ветеринару", – вспомнила Лорен.
Кошка, которую нашла Лорен / Фото Lauren Maners
После лечения у ветеринара супруги увезли кошку к себе домой. Они попытались найти ее хозяев, но выяснили, что она бездомная. Тогда Лорен решила самостоятельно позаботиться о беременной кошке.
"Она следовала за мной повсюду, куда бы я ни пошла. Ей нравилось сидеть со мной утром на улице и позволяла мне гладить ее живот, пока мы вместе завтракали", — отметила Лорен.Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.
Когда Лорен вернулась после родов дочери, оказалось, что кошка также родила 6 детей.
Дочь Лорен с котенком / Фото Lauren Maners
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