Драки, маскировка и даже подарки: 8 самых странных ритуалов спаривания в природе

В мире природы за право на размножение самцам приходится хорошо постараться, чтобы очаровать самку. Они прибегают к самым разнообразным ритуалам, чтобы продемонстрировать свое мастерство как потенциального партнера.

Узнайте о 8 смелых способах природы к спариванию. И, возможно, вы будете удивлены, насколько они похожи на человеческие.

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Издают крыльями гул

Клубнокрылые манакины не только поют, чтобы очаровать самку. Самцы имеют специально приспособленные перья на крыльях, которые они используют для создания звука. Махая ими примерно 100 раз в секунду, они выдают яркий гул, намекая женщинам о готовности к спариванию.

Манакин / Фото Wikimedia Commons

Выращивают цветок, похожий на пчелу

Как и многие другие виды растений, пчелиные орхидеи опыляются насекомыми. Но их способ сватовства насекомых очень необычен. Они выращивают цветок, похожий на пчелу, которая пахнет партнером их опылителя. Когда насекомые "спариваются" с этим цветком, они переносят пыльцу на орхидею.

Пчелиная орхидея / Фото Wikimedia Commons

Притворяются мертвыми

Самки пауков-ясельников едят самцов после спаривания. Поэтому, чтобы защититься от свирепого аппетита женщины, мужчины делают им подарок – насекомое, завернутое шелком. Но иногда они прибегают к обману, заматывая в шелк семена растения. Часто самка выясняет недобросовестную схему и тогда обманщику приходится изображать из себя мертвого в тщетной попытке отговорить женщину его съесть.

Паук-ясельник / Фото Wikimedia Commons

Делают воздушный шар

Мухи из семейства Толкунчиков также делают подарки, чтобы произнести свое достоинство. Эти маленькие насекомые сплетают воздушные шарики, наполненные пустыми шелковыми пузырьками, и преподносят их самкам. Воздушные шары имеют разные размеры и они свидетельствуют о пригодности мужчины к спариванию.

Муха из семейства Толкунчиков / Фото Wikimedia Commons

Яркие виражи

Широкохвостые колибри доводят воздушную акробатику до крайностей, чтобы доказать, что они достойные партнеры. Они высоко взлетают, а потом бросаются вниз, сверкая перед самками своим радужным оперением у горла, когда пролетают мимо них. Во время полета они также издают перьями дрожащий звук. Сердце самки завоевывает тот, кто имеет самый впечатляющий вид в воздухе.

Колибри / Фото Wikimedia Commons

Драки за право быть оплодотворителем

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на диковинки. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая, который не только вкусный, но и полезный.

Рассветные плоские черви-гермафродиты, то есть они имеют как мужские, так и женские половые органы. Поэтому, когда пара сходится, перед спариванием нужно решить, кто будет отцом, а кто матерью. Они начинают бороться за право оплодотворить другого, и в надежде избежать ответственности за размножение. Драки могут быть долгими и жестокими, с травмами для обеих особей. Победитель становится оплодотворителем и, сделав свое дело, он отползает прочь. Между тем матери приходится выращивать потомство.

Рассветные плоские черви / Фото Wikimedia Commons

Маскировка между самками

В мире рыб тоже существует конкуренция, и если ты не имеешь физических преимуществ, надо прибегать к смекалке. Полосатые рыбки-зебры меньшего размера маскируются между рыбок-женщин, избегая конкуренции со стороны самцов большого размера. Это дает им хоть какой-то шанс оплодотворить икру самок.



Рыба-зебра / Фото krasivosti