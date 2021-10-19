Дом на колесах для собак: как пара из Канады путешествует и спасает песиков

Молодая пара решила не покупать жилье, а приобрести грузовой автомобиль и переоборудовать его в дом на колесах. В этом пространстве они не только живут и работают, но и выращивают приемных собак.

Сабрина Мазотти и Ник Боллен живут в Канаде. В 2020 году пара приобрела Mercedes Sprinter за цену около 20 000 долларов.

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На переоборудование потребовалось еще более 20 тысяч

Парень и девушка решили жить в фургоне и переезжать с места на место. После покупки авто понадобилось 7 месяцев, чтобы его переоборудовать. Работы стоили еще около 24 тысяч долларов.



На ремонт домика понадобилось более 7 месяцев / Фото с инстаграма @livingonbreeze

Пара раньше жила в фургоне во время путешествия по Новой Зеландии. А потом они решили купить собственный фургон и жить в нем постоянно – частично на это решение повлияли высокие цены на жилье в Торонто.

О своих приключениях Сабрина и Ник рассказывают в инстаграме под названием Living on Breeze.

Так выглядел фургон до реконструкции / Фото с инстаграма @livingonbreeze

Работают дома

Ник – владелец компании по web-дизайну. Сабрина также работает в этой компании. Пара может самостоятельно формировать свой рабочий график. Жизнь в фургоне не мешает их бизнесу.

Дом на колесах после реконструкции / Фото с инстаграма @livingonbreeze

Заботятся об экологии

Сабрина и Ник часто путешествовали между Канадой и Австралией, ведь они родом из этих стран. Поэтому жизнь в путешествиях была для них привычной.

Пара уже давно сократила количество личных вещей к минимуму. Живя в доме на колесах, они стараются не покупать лишнего, использовать вещи повторно, сдавать пластик и другие материалы на переработку.

Берут собак на временное проживание

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце

Несмотря на маленькое пространство, Ник и Сабрина хотят помогать животным из приютов. Они решили брать собак на временную передержку, пока те не подрастут и не найдут постоянный дом.

Пара вырастила уже 5 собак и не собирается останавливаться на этом.

Первый песик в доме на колесах был небольшим. А вот второй стала смесь хаски и маламута.

Это было сложно только потому, что он занимал все пространство на кухне, и я не мог зайти в ванную комнату, – рассказывает Ник.

Сабрина и Ник вырастили уже 5 собак / Фото с инстаграма @livingonbreeze

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Сабрина и Ник стараются много времени проводить с собаками на свежем воздухе, гулять и двигаться, чтобы животные не скучали в домике. А после того, как закончится эпидемия и страны откроют свои границы, пара мечтает путешествовать по миру в своем доме на колесах.