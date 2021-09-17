Дочь дикого сервала: главное о породе кошек саванна

Коты саванны – это большая спортивная и грациозная порода. Она является предком дикого кота, однако это не мешает быть нежной и благосклонной любимицей к своим хозяевам.

Саванна возникла благодаря гибридному скрещиванию африканского сервала с домашней кошкой. Свое имя она получила в честь среды обитания сервала – саванне.

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Как возникла порода саванна

Первая известная селекция была в начале 1980-х годов: ее попыталась воплотить селекционер из штата Пенсильвания Джуди Фрэнк. Однако она не считается прародительницей породы. Через 10 лет Патрик Келли, основатель Savannahcat.com, привлек Джойс Сроуф, чтобы помочь ему разработать подобную Френковой породу. Они использовали потомство ее первого гибридного скрещивания.

Их усилия были успешными. Они быстро смогли убедить Международную ассоциацию котов принять новую породу.



Сервал – отец саванны / Фото с Pixabay

Несмотря на то, что кошка саванна является относительно новой породой, она стала мегапопулярной. В Северной Америке и Европе уже есть десятки заводчиков саванн. Всего в мире их более 60.

Реестры, которые принимают кошку саванну, включают Международную ассоциацию кошек и Международный альянс прогрессивных котов.

Происхождение от дикого сервала

Генетика и номенклатура котов саванн показывают, насколько поколений кошка отошла от чистого сервала. Саванна кошка F1 имеет одного сервального отца и одного домашнего кота и составляет 50% сервала.

Следующие поколения разводятся с отцом кошки саванны. К F4 размер и темперамент кота считаются более предсказуемыми. На этом уровне по крайней мере один прапрапрадедушка был сервалом. Традиционная кошка саванна по стандарту должна пройти по меньшей мере четыре поколения от сервала.

Из-за их гибридного происхождения коты саванны в некоторых штатах и ​​городах США могут быть запрещены. Региональное законодательство может запретить владение экзотическими домашними животными.



Саванна – достаточно молодая порода / Фото с Shutterstock

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Диета и питание

Коты саванны имеют такие же пищевые потребности, как и домашние кошки. Некоторые эксперты рекомендуют сочетать сухой корм или влажный с сырым или вареным мясом. Считается, что породе нужно больше таурина, и поэтому специалисты могут порекомендовать эту добавку.

Здоровье породы саванны

Обсудите рацион кошки со своим заводчиком и ветеринаром. Потребности кошки будут меняться в течение всей жизни, и вам нужно следить, чтобы животное не имело лишнего веса или ожирения.

Саванна, как правило, здоровая порода без характерных проблем. Им, как и любым другим котам, нужны профилактические ветеринарные посещения и лечения.

Слабое место саванны – сердце. Они более склонны к гипертрофической кардиомиопатии, чем обычные домашние кошки. Это распространенное состояние сердца кошки вызывает утолщение левого желудочка сердца, что может привести к сердечной недостаточности.

Преимущества породы

Дикий, но приспособлен к семейной жизни как частично одомашненный кот.

Ласковый и общительный с другими домашними животными и детьми.

Высокоинтеллектуальный и легко тренируется.

Любит плавать.



Саванны любят активные игры и не против поплавать / Фото с Shutterstock

Недостатки породы

Некоторые штаты США запрещают владение котами саванны.

Порода редкая, тяжелая для усыновления или покупки.

Склонен к сердечным заболеваниям (например, гипертрофической кардиомиопатии).

Может понадобиться специальная диета.