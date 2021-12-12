Доберман хотел почесать спину: видео неловкой собаки, насмешившей соцсети

Собак справедливо считают очень умными животными. Однако этот песик сделал все неправильно и теперь поднимает настроение пользователям сети.

Доберман-пинчеров признали одной из самых умных пород в мире. Это сильные и бесстрашные служебные собаки, часто работающие в полиции и спасательных службах.

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Не справился с ногой

Но эти собаки иногда ведут себя очень весело и совсем не серьезно. Вот как этот доберман, не справившийся со своей ногой.

Эта молодая самка хотела почесать спину. Для этого она просунула голову под лапу, а конечность застряла у нее на шее. Собака упорно хотела укусить собственную лапу – и, наконец, у нее получилось.

Доберман просто хотел почесать спину: смотрите забавное видео

На ресурсе Reddit комментируют видео:

"Клянусь, доберманы – одни из самых смешных собак в мире".

"Естественный отбор больше не работает".

"Почешите кто-то этой собаке спинку!".

Как правильно убирать за своими собаками: смотрите видео

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце