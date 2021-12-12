Доберман-пинчеров признали одной из самых умных пород в мире. Это сильные и бесстрашные служебные собаки, часто работающие в полиции и спасательных службах.
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Не справился с ногой
Но эти собаки иногда ведут себя очень весело и совсем не серьезно. Вот как этот доберман, не справившийся со своей ногой.
Эта молодая самка хотела почесать спину. Для этого она просунула голову под лапу, а конечность застряла у нее на шее. Собака упорно хотела укусить собственную лапу – и, наконец, у нее получилось.
Доберман просто хотел почесать спину: смотрите забавное видео
На ресурсе Reddit комментируют видео:
- "Клянусь, доберманы – одни из самых смешных собак в мире".
- "Естественный отбор больше не работает".
- "Почешите кто-то этой собаке спинку!".
Как правильно убирать за своими собаками: смотрите видео