Для новогоднего настроения: забавные фото собак, которые уже приготовились к праздникам

Сезон праздников – любимый период года не только для людей, но и для животных. Это и неудивительно, ведь рождественское настроение всех вокруг делает чуточку веселее и счастливее.

Новогодние фото – важная составляющая праздников, когда все собираются семьями, надевают тематические костюмы и запечетливают радостные мгновения. В такие моменты не нужно забывать и о пушистых членах семьи, которые также будут с удовольствием будут позировать на праздничной фотосессии.

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Это прекрасно известно фотографу Рианнон Букле, которая специализируется на работе с животными. Ежегодно накануне праздников она организовывает новогодние съемки для собак и создает фотографии, которые лучше всего передают праздничное настроение.

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