Не понимала опасности, – девушка с вирусного видео с медведицей показала свою травму

История 17-летней Хейли из Калифорнии всколыхнула мировые СМИ. Девушка, защищая своих собачек, голыми руками набросилась на медведицу, которая непрошено пришла в гости.

Хейли стала звездой соцсетей, поскольку видео с ней за считанные дни набрало более 9 миллионов лайков. Поэтому ее пригласили на телевидение, где она рассказала подробности инцидента.

Как это было Девушка голыми руками набросилась на медведицу, так и ударила ее собачек

"Ни секунды не боялась"

Главный нюанс, который покорил пользователей соцсетей – девушка пошла на медведя голыми руками: не взяв ни палку, ни даже тапочек. Хейли признается: просто не было времени подумать о последствиях, поэтому полетела прямо на дикое животное. Как видно из видео, медведица успела несколько раз ударить собачек по мордам, вероятно, именно это стало "триггером" для Хейли.

Честно говоря, я увидела, что это медведь, но в своей голове не зафиксировала, что медведь может быть опасным животным, который может нанести мне вред или убить. Я увидела, как она забирает мою собаку, и я должна была сделать все, чтобы ее спасти, – рассказала Хейли.

17-летняя Хейли vs медведица, которая побила собак: смотрите видео

Родители Хейли были вблизи во время инцидента, однако не видели его собственными глазами. Они отдыхали в саду, как вдруг услышали бешеный лай собак и крик Хейли. Все геройство девушки увидели только на камерах наблюдения.

Мать девушки Читлалли рассказывает: каждый раз, когда смотрит видео, к горлу подкатывает ком. "Я вижу, насколько близка она была к смертельной опасности и мне так страшно".

Чудом, но Хейли отделалась легкой травмой – у нее вывих пальца и царапины на коленях.



Хейли наложили на палец лангетку / Скриншот с видео

Девушка vs медведица: коротко

Произошло это 31 мая в Калифорнии на частном дворе.

Медведица с парой медвежат залезла на полутораметровый забор.

К ней сразу же прибежали четыре собачки и начали лаять. Тогда медведица стала бить их лапами.

На лай прибежала девушка. Она оттолкнула его с забора голыми руками, собрала собак со двора и убежала.

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