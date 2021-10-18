Девушка превращает шерсть своего пса в композиции: фото веселого искусства

Американка Рэйчел весело проводит время, пока ее домашний любимец отдыхает – девушка создает веселые фотографии, используя собачью шерсть. Забавные фото покорили сердца пользователей соцсетей и стали вирусными.

Собака по имени Маугли радует пользователей редита, а его хозяйка находит новые тематики для замечательных фотографий.

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Хотя забавное животное радует тысячи людей, ее прошлое не такое жизнерадостное. В 2017 году бездомного Маугли нашла служба спасения Shenandoah Shepherd Rescue. Когда Рейчел впервые увидела пса, он был худым, больным и имел несколько залысин. Несмотря на плохое состояние щенка, девушка решила, что заберет его с собой.

Хотя сначала Маугли был немного застенчивым, но чем здоровее он становился, тем больше он открывался. В конце концов он стал счастливым, болтливым и уютным мальчиком,

– рассказала Рейчел.

Маугли – белая немецкая овчарка. За несколько лет жизни с ним Рейчел узнала, что собаки этой породы очень сильно линяют – это характерно для собак с двойным слоем шерсти.



Пока Маугли спит, Рэйчел создает веселые фотографии / Фото из редиту Рейчел

Девушка не стала выбрасывать куски шерсти – она ​​нашла им интереснее применения.

Я сформировала кучу меха и сделала снимок, который разместила в Instagram и поделилась с семьей и друзьями. Честно, не могу сказать, что натолкнуло меня на это. Объем меха, который слазит с Маугли всего за час, комично большой, и я думаю, что я искала способы подчеркнуть это,

– написала девушка.

Вы проявляете любовь к своей собачке, когда заботитесь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Первая фотография с псом и его мехом вызвала восторг в сети – люди сразу полюбили Маугли и меховое искусство его хозяйки.

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Рейчел уже два года создает шерстяные композиции, и похоже, что останавливаться не собирается. Каждый раз девушка собирает выпавший мех Маугли и придумывает новую тему для смешного фото.

Каждый раз девушка придумывает новые темы для меховых картинок / Фото из редита Рейчел