Девушка превращает шерсть своего пса в композиции: фото веселого искусства
Источник:Awesome Inventions
Американка Рэйчел весело проводит время, пока ее домашний любимец отдыхает – девушка создает веселые фотографии, используя собачью шерсть. Забавные фото покорили сердца пользователей соцсетей и стали вирусными.
Собака по имени Маугли радует пользователей редита, а его хозяйка находит новые тематики для замечательных фотографий.
Это интересно Почему коты пьют мало воды и как предотвратить их обезвоживание
Как пес стал звездой
Хотя забавное животное радует тысячи людей, ее прошлое не такое жизнерадостное. В 2017 году бездомного Маугли нашла служба спасения Shenandoah Shepherd Rescue. Когда Рейчел впервые увидела пса, он был худым, больным и имел несколько залысин. Несмотря на плохое состояние щенка, девушка решила, что заберет его с собой.
Хотя сначала Маугли был немного застенчивым, но чем здоровее он становился, тем больше он открывался. В конце концов он стал счастливым, болтливым и уютным мальчиком,
– рассказала Рейчел.
Маугли – белая немецкая овчарка. За несколько лет жизни с ним Рейчел узнала, что собаки этой породы очень сильно линяют – это характерно для собак с двойным слоем шерсти.
Пока Маугли спит, Рэйчел создает веселые фотографии / Фото из редиту Рейчел
Девушка не стала выбрасывать куски шерсти – она нашла им интереснее применения.
Я сформировала кучу меха и сделала снимок, который разместила в Instagram и поделилась с семьей и друзьями. Честно, не могу сказать, что натолкнуло меня на это. Объем меха, который слазит с Маугли всего за час, комично большой, и я думаю, что я искала способы подчеркнуть это,
– написала девушка.
Первая фотография с псом и его мехом вызвала восторг в сети – люди сразу полюбили Маугли и меховое искусство его хозяйки.
Читайте также Самая большая морда в мире: за что ретривер из Нью-Йорка попал в Книгу рекордов Гиннеса
Рейчел уже два года создает шерстяные композиции, и похоже, что останавливаться не собирается. Каждый раз девушка собирает выпавший мех Маугли и придумывает новую тему для смешного фото.
Для чего Рэйчел делает фото собаки
На самом деле фотографии Маугли созданы не только для развлечения – уже 2 года Рэйчел рассказывает о псе, чтобы поощрить людей забирать животных из приютов. Девушка рассказывает о радости от общения с домашним любимцем и публикует фото из общих путешествий.