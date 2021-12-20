Девочка подружилась с котом, который имеет схожую с ней особенность: что их объединило

Маленькая Айви Кьюсак имеет особенность – расщепление нёба, которое также известно как "заячья губа". Однако научиться преодолевать трудности помогает кот, который похожий с девочкой.

Мама Айви, которую зовут Кейтлин, взяла кота, когда увидела, что у него тоже есть расщепление неба.

Читайте также Как сделать так, чтобы кот оставил елку в покое: развлеките любимца лакомством Felix® Party Mix®

Женщина вспомнила, что когда впервые услышала диагноз врачей, испугалась за дочь. Однако впоследствии она узнала, что пластическая операция может помочь Айви.



Айви и Сарджент Пеппер / Фото Caitlin Cusack

Девочка за первые 18 месяцев жизни перенесла несколько успешных операций по восстановлению губы и неба.

В эти сложные времена мать заметила, что дочь полюбила игрушки в виде котиков, поэтому решила подарить ей настоящего. Любимец, которого назвали Сарджент Пеппер, должен был стать для девочки другом, ведь обладал такой же особенностью, как и Айви, – расщепление неба.

Интересно Сеть покорил белый кот, который любит купаться в ванне: видео пушистика

"Я хотела, чтобы у Айви был близкий друг, который точно знал, что ей пришлось пережить", — отметила Кейтлин.

Интересно – Кот Степан – украинская звезда сети: смотрите видео