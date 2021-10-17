Деньги для кота с неизлечимой патологией: как люди решили помочь четвероногому

Десятки незнакомых людей пожертвовали средства, чтобы сделать лучшей жизнь кота с неизлечимой патологией. Что известно о четвероногом – читайте в материале.

Кот, которого назвали Коби, родился с неврологической патологией – гипоплазией мозжечка. В его мозгу не могут координироваться движения, поэтому лапы кота при ходьбе расходятся в разные стороны.

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Владелица животного Кристен рассказывает о любимце и его состояние на странице в социальной сети инстаграм. Благодаря этому у Коби появились тысячи поклонников, которые захотели помочь коту.

Когда Кристен объявила в сети о сборе средств, чтобы приобрести для четвероногого специальные ходунки, на ее призыв откликнулось много подписчиков. Первоначальная цель в 400 канадских долларов была достигнута уже в первые дни, а к концу срока сбора сумма превысила 1300 долларов.

Покупка ходунков помогла Коби передвигаться и улучшила его жизни. Кроме того, устройство помогает ему получить нужную физическую активность, ведь без движения мышцы животного постепенно атрофируются.

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Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ.делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Смотрите фото Коби с его страницы в инстаграм: