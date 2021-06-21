Мировые рекордсмены: в самый длинный день года отмечают праздник жирафа – интересные факты

Популяция жирафов в мире стремительно сокращается. Основным врагом этих удивительных животных является человек. Именно поэтому 21 июня во мире ежегодно отмечают День жирафа.
За последние 15 лет количество жирафов в мире сократилась на 40%. Причиной стали вооруженные конфликты в Африке, расширение сельскохозяйственных земель и браконьерство.
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Популяция жирафов в мире сокращается / Фото Unsplash
День жирафа недаром приходится именно на 21 июня. Праздник самого высокого животного на земле отмечают в самый длинный день в году.
Жирафсамое высокое животное в мире. Его высота достигает от 5,5 до 6,1 метра. Треть роста жирафов приходится на их знаменитую шею. Весят жирафы от 500 до 1000 килограммов.
Источник: Википедия
Несмотря на невероятную длину шеи жирафов, они, как и большинство млекопитающих, имеют 7 шейных позвонков. Такое строение тела требует особого системы кровообращения.
Сердце жирафов весит около 12 килограммов и создает давление в три раза больше человеческого. Все для того, чтобы доставлять кровь в мозг.
Жирафы часто выглядят смешно / Фото Zooclub
Однако сердце гигантов не рассчитано на резкое поднятие и опускание головы. Такая нагрузка может даже привести к смерти животного. Спасает жирафов кровь: она очень густая и имеет вдвое больше кровяных телец, чем человеческая.
Жирафы могут отдыхать, стоя на ногах. А когда животному нужно лучше отдохнуть, оно ложится, подгибая под себя ноги. А длинную шею закидывает на спину.
Так спит жираф / Фото mirfactov.com
Самые высокие животные в мире вынуждены есть целый день / Фото faunistics.com
Интересные факты о жирафах
- Жирафы – единственные животные, которые не умеют зевать.
- Язык жирафов имеет длину 50 сантиметров, а еще он – синего или черного цвета.
- А хвост жирафов имеет длину около 2,5 метра.
- Несмотря на длинную шею, жираф не может полностью наклонить голову к земле. Для того чтобы поднять что-то оттуда, этим животным нужно встать на колени.
- Большую часть времени жирафы проводят за едой. На это они тратят от 16 до 20 часов в день.
- Каждый жираф имеет уникальный узор на коже. Их можно сравнить с отпечатками пальцев.
- Древние греки и римляне считали, что жираф – это плод страстной любви гепарда и верблюда.
- Единственными врагами жирафов в дикой природе являются львы. Однако эти хищники также часто страдают от мощных копыт.
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Интересные факты о жирафах