Мировые рекордсмены: в самый длинный день года отмечают праздник жирафа – интересные факты

Популяция жирафов в мире стремительно сокращается. Основным врагом этих удивительных животных является человек. Именно поэтому 21 июня во мире ежегодно отмечают День жирафа.

За последние 15 лет количество жирафов в мире сократилась на 40%. Причиной стали вооруженные конфликты в Африке, расширение сельскохозяйственных земель и браконьерство.

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Популяция жирафов в мире сокращается / Фото Unsplash

День жирафа недаром приходится именно на 21 июня. Праздник самого высокого животного на земле отмечают в самый длинный день в году.

Жираф самое высокое животное в мире. Его высота достигает от 5,5 до 6,1 метра. Треть роста жирафов приходится на их знаменитую шею. Весят жирафы от 500 до 1000 килограммов.

Источник: самое высокое животное в мире. Его высота достигает от 5,5 до 6,1 метра. Треть роста жирафов приходится на их знаменитую шею. Весят жирафы от 500 до 1000 килограммов.Источник: Википедия

Несмотря на невероятную длину шеи жирафов, они, как и большинство млекопитающих, имеют 7 шейных позвонков. Такое строение тела требует особого системы кровообращения.

Сердце жирафов весит около 12 килограммов и создает давление в три раза больше человеческого. Все для того, чтобы доставлять кровь в мозг.



Жирафы часто выглядят смешно / Фото Zooclub

Однако сердце гигантов не рассчитано на резкое поднятие и опускание головы. Такая нагрузка может даже привести к смерти животного. Спасает жирафов кровь: она очень густая и имеет вдвое больше кровяных телец, чем человеческая.

Жирафы могут отдыхать, стоя на ногах. А когда животному нужно лучше отдохнуть, оно ложится, подгибая под себя ноги. А длинную шею закидывает на спину.



Так спит жираф / Фото mirfactov.com

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Самые высокие животные в мире вынуждены есть целый день / Фото faunistics.com

Интересные факты о жирафах

Жирафы – единственные животные, которые не умеют зевать.

Язык жирафов имеет длину 50 сантиметров, а еще он – синего или черного цвета.

А хвост жирафов имеет длину около 2,5 метра.

Несмотря на длинную шею, жираф не может полностью наклонить голову к земле. Для того чтобы поднять что-то оттуда, этим животным нужно встать на колени.

поднять что-то оттуда, этим животным нужно встать на колени. Большую часть времени жирафы проводят за едой. На это они тратят от 16 до 20 часов в день.

Каждый жираф имеет уникальный узор на коже. Их можно сравнить с отпечатками пальцев.

Их можно сравнить с отпечатками пальцев. Древние греки и римляне считали, что жираф – это плод страстной любви гепарда и верблюда.

Единственными врагами жирафов в дикой природе являются львы. Однако эти хищники также часто страдают от мощных копыт.

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Интересные факты о жирафах