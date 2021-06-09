День памяти домашних животных: 10 правил, которые поймет каждый владелец любимца

Ежегодно 9 июня во мире отмечают День памяти домашних животных. Каждый владелец знает, как трудно прощаться навсегда со своим любимцем, но это – непременная, хотя и печальная, часть нашей жизни.

Наши любимцы живут меньше нас, и всем когда-то придется прощаться с ними. Хотя в этот день мы с грустью вспоминаем любимцев, которые больше не с нами, нужно помнить – они были в нашей жизни и сделали ее чуточку лучше.

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Всегда будьте хорошим хозяином для своего любимца / Фото Unsplash

Для того, чтобы жизнь вашего любимца была счастливой, будьте хорошим владельцем и ответственным "папой" или "мамой".



Сделайте жизнь своего любимца яркой / Фото Unsplash

Заповеди владельца домашнего животного

Ваш любимец целиком и полностью находится под вашим ответственностью. Животное не способно самостоятельно принимать решения, поэтому качество его жизни зависит только от вас. Кормите своего любимца качественной пищей, обеспечьте ему удобный уголок в доме. Обязательно занимайтесь дрессировкой и воспитанием животного, если это собака, кот или другое животное, которое можно воспитывать. Помните, что у вашего любимца есть только вы. Проводите с ним как можно больше времени: берите с собой в семейные путешествия, ходите на долгие прогулки, гладьте и разговаривайте с ним. Если вы – владелец пса, знайте – ваша собака увидит только то, что вы ей покажете. Сделайте жизнь своего песика яркой – и ваша жизнь только выиграет от этого. Если любимец ведет себя странно или необычно, немедленно обратитесь к ветеринару. Никогда не откладывайте визит со своим животным к врачу. Для того чтобы быть счастливыми, вашим любимцам не нужны деньги или дорогие вещи. Счастливыми их делает внимание и любовь хозяев. Заботьтесь не только о своем животном, но и об окружающих людях. Сделайте все, чтобы ваш кот, собака, попугай и так далее не мешали соседям, людям на улице или в транспорте. Это сделает вашу жизнь с любимцем спокойнее и счастливее. Помните и о бездомных животных. Заботьтесь о них так, как можете: налейте воду в жару и накормите, стерилизуйте животное, которое живет в вашем дворе или на предприятии. Если в вашем доме найдется место для бездомного животного – вы сделаете действительно человечный и даже героический поступок. Если у животного обнаруживают заболевание, от которого оно уже не сможет выздороветь, будьте милосердными и сделайте все, чтобы облегчить его страдания. Если нужно, примите решение о безболезненном прекращении его жизни.

Часто владельцы животных после того, как пришлось попрощаться с ними, больше не хотят брать домашнего любимца. Но жизнь продолжается и нередко в доме снова оказывается непоседливый малыш, которого надо всем научить и показать ему этот чудесный мир.



Новое животное в доме способно утешить вас / Фото Unsplash

Что можно сделать в День памяти домашних животных

Сделайте пожертвование приюту или специальному фонду, который занимается защитой животных.

или специальному фонду, который занимается защитой животных. Подарите приюту свое время – станьте на день волонтером и помогите "руками". Обычно приюты не отказываются от такой помощи.

Накормите бездомных животных, запишите их на стерилизацию (во многих городах есть организации, которые стерилизуют животных бесплатно).

запишите их на стерилизацию (во многих городах есть организации, которые стерилизуют животных бесплатно). Посадите мемориальное дерево в честь вашего любимца. Оно будет радовать ваш глаз и радовать прохожих.

Оно будет радовать ваш глаз и радовать прохожих. Вспомните о своем любимце, пусть в вашей памяти будут теплые моменты о жизни с ним.

Отправляйтесь на прогулку или в поход по тем местам, где вы любили гулять с животным. Даже если ваш любимец не гулял на улице – проведите день с семьей на природе, это будет полезно для всех ее членов.

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, которое станет отличной основой его ежедневного рациона.



Не забывайте о бездомных животных / Фото Unsplash

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Проводите время со своим любимцем / Фото Unsplash

Всем нам приходится прощаться со своими любимцами. Это очень печальный, хотя и неизбежный процесс. Не сосредоточивайтесь на нем и каждый день старайтесь сделать жизнь вашей домашнего животного по-настоящему счастливой.