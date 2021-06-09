Наши любимцы живут меньше нас, и всем когда-то придется прощаться с ними. Хотя в этот день мы с грустью вспоминаем любимцев, которые больше не с нами, нужно помнить – они были в нашей жизни и сделали ее чуточку лучше.
Читайте Корм Cat Chow® – природный выбор вашего кота
Всегда будьте хорошим хозяином для своего любимца / Фото Unsplash
Для того, чтобы жизнь вашего любимца была счастливой, будьте хорошим владельцем и ответственным "папой" или "мамой".
Сделайте жизнь своего любимца яркой / Фото Unsplash
Заповеди владельца домашнего животного
- Ваш любимец целиком и полностью находится под вашим ответственностью. Животное не способно самостоятельно принимать решения, поэтому качество его жизни зависит только от вас.
- Кормите своего любимца качественной пищей, обеспечьте ему удобный уголок в доме.
- Обязательно занимайтесь дрессировкой и воспитанием животного, если это собака, кот или другое животное, которое можно воспитывать.
- Помните, что у вашего любимца есть только вы. Проводите с ним как можно больше времени: берите с собой в семейные путешествия, ходите на долгие прогулки, гладьте и разговаривайте с ним.
- Если вы – владелец пса, знайте – ваша собака увидит только то, что вы ей покажете. Сделайте жизнь своего песика яркой – и ваша жизнь только выиграет от этого.
- Если любимец ведет себя странно или необычно, немедленно обратитесь к ветеринару. Никогда не откладывайте визит со своим животным к врачу.
- Для того чтобы быть счастливыми, вашим любимцам не нужны деньги или дорогие вещи. Счастливыми их делает внимание и любовь хозяев.
- Заботьтесь не только о своем животном, но и об окружающих людях. Сделайте все, чтобы ваш кот, собака, попугай и так далее не мешали соседям, людям на улице или в транспорте. Это сделает вашу жизнь с любимцем спокойнее и счастливее.
- Помните и о бездомных животных. Заботьтесь о них так, как можете: налейте воду в жару и накормите, стерилизуйте животное, которое живет в вашем дворе или на предприятии. Если в вашем доме найдется место для бездомного животного – вы сделаете действительно человечный и даже героический поступок.
- Если у животного обнаруживают заболевание, от которого оно уже не сможет выздороветь, будьте милосердными и сделайте все, чтобы облегчить его страдания. Если нужно, примите решение о безболезненном прекращении его жизни.
Часто владельцы животных после того, как пришлось попрощаться с ними, больше не хотят брать домашнего любимца. Но жизнь продолжается и нередко в доме снова оказывается непоседливый малыш, которого надо всем научить и показать ему этот чудесный мир.
Новое животное в доме способно утешить вас / Фото Unsplash
Что можно сделать в День памяти домашних животных
- Сделайте пожертвование приюту или специальному фонду, который занимается защитой животных.
- Подарите приюту свое время – станьте на день волонтером и помогите "руками". Обычно приюты не отказываются от такой помощи.
- Накормите бездомных животных, запишите их на стерилизацию (во многих городах есть организации, которые стерилизуют животных бесплатно).
- Посадите мемориальное дерево в честь вашего любимца. Оно будет радовать ваш глаз и радовать прохожих.
- Вспомните о своем любимце, пусть в вашей памяти будут теплые моменты о жизни с ним.
- Отправляйтесь на прогулку или в поход по тем местам, где вы любили гулять с животным. Даже если ваш любимец не гулял на улице – проведите день с семьей на природе, это будет полезно для всех ее членов.
Не забывайте о бездомных животных / Фото Unsplash
Трогательно Пропавшую собаку нашли через 3 года: подробности счастливой истории из-под Харькова
Проводите время со своим любимцем / Фото Unsplash
Всем нам приходится прощаться со своими любимцами. Это очень печальный, хотя и неизбежный процесс. Не сосредоточивайтесь на нем и каждый день старайтесь сделать жизнь вашей домашнего животного по-настоящему счастливой.