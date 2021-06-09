Наши любимцы живут меньше нас, и всем когда-то придется прощаться с ними. Хотя в этот день мы с грустью вспоминаем любимцев, которые больше не с нами, нужно помнить – они были в нашей жизни и сделали ее чуточку лучше.

Читайте Корм Cat Chow® – природный выбор вашего кота



Всегда будьте хорошим хозяином для своего любимца / Фото Unsplash

Для того, чтобы жизнь вашего любимца была счастливой, будьте хорошим владельцем и ответственным "папой" или "мамой".



Сделайте жизнь своего любимца яркой / Фото Unsplash

Заповеди владельца домашнего животного

Ваш любимец целиком и полностью находится под вашим ответственностью. Животное не способно самостоятельно принимать решения, поэтому качество его жизни зависит только от вас. Кормите своего любимца качественной пищей, обеспечьте ему удобный уголок в доме. Обязательно занимайтесь дрессировкой и воспитанием животного, если это собака, кот или другое животное, которое можно воспитывать. Помните, что у вашего любимца есть только вы. Проводите с ним как можно больше времени: берите с собой в семейные путешествия, ходите на долгие прогулки, гладьте и разговаривайте с ним. Если вы – владелец пса, знайте – ваша собака увидит только то, что вы ей покажете. Сделайте жизнь своего песика яркой – и ваша жизнь только выиграет от этого. Если любимец ведет себя странно или необычно, немедленно обратитесь к ветеринару. Никогда не откладывайте визит со своим животным к врачу. Для того чтобы быть счастливыми, вашим любимцам не нужны деньги или дорогие вещи. Счастливыми их делает внимание и любовь хозяев. Заботьтесь не только о своем животном, но и об окружающих людях. Сделайте все, чтобы ваш кот, собака, попугай и так далее не мешали соседям, людям на улице или в транспорте. Это сделает вашу жизнь с любимцем спокойнее и счастливее. Помните и о бездомных животных. Заботьтесь о них так, как можете: налейте воду в жару и накормите, стерилизуйте животное, которое живет в вашем дворе или на предприятии. Если в вашем доме найдется место для бездомного животного – вы сделаете действительно человечный и даже героический поступок. Если у животного обнаруживают заболевание, от которого оно уже не сможет выздороветь, будьте милосердными и сделайте все, чтобы облегчить его страдания. Если нужно, примите решение о безболезненном прекращении его жизни.

Часто владельцы животных после того, как пришлось попрощаться с ними, больше не хотят брать домашнего любимца. Но жизнь продолжается и нередко в доме снова оказывается непоседливый малыш, которого надо всем научить и показать ему этот чудесный мир.



Новое животное в доме способно утешить вас / Фото Unsplash

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, которое станет отличной основой его ежедневного рациона.

Что можно сделать в День памяти домашних животных

Сделайте пожертвование приюту или специальному фонду, который занимается защитой животных.

Подарите приюту свое время – станьте на день волонтером и помогите "руками". Обычно приюты не отказываются от такой помощи.

Накормите бездомных животных, запишите их на стерилизацию (во многих городах есть организации, которые стерилизуют животных бесплатно).

Посадите мемориальное дерево в честь вашего любимца. Оно будет радовать ваш глаз и радовать прохожих.

Вспомните о своем любимце, пусть в вашей памяти будут теплые моменты о жизни с ним.

Отправляйтесь на прогулку или в поход по тем местам, где вы любили гулять с животным. Даже если ваш любимец не гулял на улице – проведите день с семьей на природе, это будет полезно для всех ее членов.



Не забывайте о бездомных животных / Фото Unsplash

Трогательно Пропавшую собаку нашли через 3 года: подробности счастливой истории из-под Харькова



Проводите время со своим любимцем / Фото Unsplash