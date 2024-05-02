Порода здесь ни при чем: почему у некоторых собак обоняние лучше, чем у других

У собак очень развито обоняние, поскольку для них оно является решающим в ощущении окружающего мира. Существует распространенный миф, что некоторые четверолапые, например, служебные псы, имеют лучшее обоняние, чем другие.

Это не так! Исследователи из Университета штата Калифорния провели комплексное исследование, изучая черепа и генетический материал 104 собак разных пород, волков и койотов. Они не нашли никаких доказательств того, что какие-то породы имеют лучшее обоняние.

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У всех собак одинаковое обоняние

Новое исследование опровергает идею о том, что некоторые породы собак имеют лучшее обоняние, чем другие. Именно темперамент и дрессировка делают некоторых домашних собак замечательными следователями, а не какие-то внутренние навыки обнаружения запахов.

Многие считают собак лучшими нюхачами среди млекопитающих, но исследование показало, что домашние собаки, включая древние породы и современные породы, вероятно, имеют менее чувствительные носы, чем их дикие родственники – волки и койоты,

– говорит Дебора Берд, ведущий автор исследования.

Ученые обнаружили, что не существует генетических или анатомических доказательств того, что определенные породы собак имеют лучшие черты лица по сравнению с другими. Этот вывод вызвал интерес среди ученых, которые призывают к более широкому генетическому анализу и сбору данных с привлечением большей выборки собак.

Однако, другие исследователи отмечают, что определенные поведенческие черты собак, такие как сильное желание угодить своим хозяевам и высокий уровень выносливости, могут создавать впечатление, что некоторые собаки являются исключительными обонятелями. И это несмотря на то, что, по мнению других экспертов в этой области, их обоняние на самом деле не превосходит обоняние других собак.

Новое исследование опровергает идею о том, что некоторые породы собак имеют лучшее обоняние, чем другие / Фото Unsplash

Определенные породы собак могут достигать успеха в поисковых операциях или охоте благодаря своей выносливости и способности к обучению. Это исследование не учитывает собак, которые работают в полевых условиях, где производительность породы может отличаться.

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