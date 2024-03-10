Danionella cerebrum – маленький вид рыб, обитающий в небольших ручьях вдоль горного хребта Баго Йома в Мьянме. У них самый маленький из известных мозг среди всех позвоночных в мире.

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Встречаются они также в оросительных каналах на юго-западе от города Хмавби (на северо-западе от Янгона – крупнейшего города и бывшей столицы Мьянмы).

Невероятно, но взрослые рыбы достигают размера только до 10 – 12 миллиметров.

Мы изучаем эту рыбу прежде всего с целью нейробиологии, потому что она маленькая и прозрачная. Но рыбы настолько громкие, что, даже проходя мимо их аквариумов, можно услышать экспрессивные звуки,

– говорит автор исследования Верити Кук из Берлинского медицинского университета.

Название вида с латинского языка переводится как "мозг" и указывает на тот факт, что Danionella cerebrum имеет самый маленький мозг среди известных взрослых позвоночных.

Danionella cerebrum / Фото en.wikipedia.org

Эта рыба не имеет чешуи, а ее тело настолько прозрачное, что можно увидеть все ее внутренние органы. По мнению исследователей, такие характеристики вида являются перспективными для проведения различных нейрофизиологических исследований.

Как Danionella cerebrum издает сверхгромкие звуки?

Чтобы выяснить, как эти малыши могут так шуметь, немецкие ученые собрали группы из нескольких рыб в небольшой аквариум и провели исследование.

Наблюдения показали, что крошечная полупрозрачная Danionella cerebrum способна отбивать мощный ритм органом, который называется плавательным пузырем. А громкость звука в воде достигает 140 децибел, что можно сравнить с выстрелом, работой отбойного молотка или взлетом реактивного самолета.

Авторы исследования также считают, что громкие звуки являются средством коммуникации. Чаще всего в природе работает правило: чем больше животное, тем громче шум. Но под водой все иначе: крошечные морские виды являются одними из самых громких из когда-либо обнаруженных.

Эта рыбка полностью прозрачная / Фото shango.media

Исследователи пришли к выводу, что сверхгромкий звук издают только самцы рыб. Он возникает тогда, когда одно из ребер рыбы (похожее на хрящ) с помощью мышц буквально втягивается в ее плавательный пузырь, "бьет" по нему и создает "барабанную дробь".

Что известно о крошечной, но очень громкой рыбе: смотрите видео

По мнению ученых, этот звук используется рыбами для внутривидового общения или связан с брачным поведением, поскольку несколько самых громких самцов Danionella cerebrum эффективно "подавляли" звукообразование других.