Очередным героем стал Кинг – енот, живущий в заповеднике во Флориде, США. Чтобы прославиться в интернете, ему даже не пришлось ничего делать.
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Похоже, что енот очень устал, ведь уснул, сидя на скамейке. Одной лапкой он даже прикрыл мордочку, но и это не уберегло его от курьеза. Пушистик так крепко и сладко задремал, что захрапел. Именно этот странный звук, похожий на мурлыканье кота, удивил и умилил сеть, ведь раньше мало кто догадывался, что еноты умеют храпеть.
Енот Кинг заснул и захрапел: смотрите видео
Кинг проснулся известным. Его сняли на видео и опубликовали в сети, и вскоре ролик стал вирусным. Недавно его опубликовали на популярном ютуб-канале ViralHog, подписчики которого не остались равнодушными к забавному Кингу:
- "Это невероятно, какой он очаровательный, когда закрывает глаза лапкой";
- "Самый сладкий енот в мире. Смотрите, какие милые у него ручки и ножки";
- "Он напоминает мне моего папу. Иногда он храпит так громко, что просыпается от этого";
- "Его храп безумно очаровательный, как и все в енотах";
- "Этот храп. Хотел бы я спать так крепко".
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