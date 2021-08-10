Чихуахуа помог вылечить зависимость и исцелил хозяина от травм

Собака породы чихуахуа изменила жизнь Ариэль Дэвис. Женщина поделилась своим удивительным опытом с ведущей подкастов PEOPLE Every Day.

История исцеления Ариэль Дэвис просто поражает. Она очень любит своего любимца и ради него готова на все.

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Удивительная история исцеления Ариэль Дэвис

За последние 15 лет женщина перенесла немало травм, из-за чего начала употреблять наркотики и курить марихуану. Три года назад она даже попала в специализированное лечебное учреждение. Тогда Ариэль уже ухаживала за двумя собаками, которым пришлось искать новый дом.

Мы с родителями потратили много времени на поиск подходящего места для Блю и Дудла. Они оба в любящих семьях, где за ними очень хорошо ухаживают,

– рассказала она ведущей подкастов.

Позже Ариэль Дэвис случайно увидела объявление о поисках нового дома для чихуахуа. Собака имел очень агрессивный характер и требовал одного хозяина, которому мог бы быть преданным. Его предыдущая семья не верила, что кто-то захочет усыновить злого, полного ненависти к людям, животным и детям зверя. Прансер быть сложным животным, но он также хорошие черты, которые сразу разглядела Ариэль.



Прансер может быть милой собачкой / Фото People

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Она написала владельцам, и объяснила, почему хочет усыновить собаку. Когда предыдущие родители Прансера увидели это сообщение, они подумали: "Это та самая".



Ариэль Дэвис стала новой мамой для чихуахуа / Фото People

Новая мама с первого взгляда влюбилась в чихуахуа. Теперь эта собака заставляет ее ежедневно улыбаться. Именно Прансер помог Ариэль забыть о травмах и перестать употреблять наркотики. Поэтому этот любимец вполне заслуживает титула спасателя.



Собака спасла жизнь женщины и сделала ее счастливой / Фото People

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