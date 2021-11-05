Четырехлапое подразделение: как выбирают собак и к каким задачам их готовят в СБУ

Служебные собаки долго учатся перед тем, как отправляются помогать задерживать преступников и защищать спецназовцев на заданиях. Как это отбывают, показали в фильме "К-9: Четырехлапое подразделение СБУ".

Руководитель кинологического подразделения центра специальных операций "А" СБУ рассказал, что работу с собаками начали в 1996 году. Тогда было только 2 четырехлапых.

Интересно Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®

"Собака быстрее человека. Собака выполняет свою команду до конца. Поиск наркотических средств, оружия, взрывчатого вещества, человека по запаху следа, вещей – это все, что ложится на плечи наших животных", – сообщил руководитель кинологического подразделения.



Руководитель кинологического подразделения / Скриншот по видео

Кроме того, есть собаки, которые используются у нас в штурмовых действиях, в беззвучном подходе к объектам.

Когда четвероногий попадает в руки владельца, он должен его дрессировать. В основном берут щенков до 4 месяцев, которые должны пройти элементарное тестирование для конкретного направления.



Тренировки щенков / Скриншот по видео

Какие породы выбирают

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Преимущественно выбирают бельгийскую или немецкую овчарку. "Бельгийская овчарка – родилась работать. Держать такую ​​собаку дома без работы – она перевернет вам все", – отметил руководитель кинологического подразделения.

Эти собаки используют все кинологические службы, которые есть у нас в Украине. Они у нас не сидят. Только когда в отпуске находится кинолог, тогда служебная собака расслабляется. У нее минимум нагрузки, у нее тоже такой мини отпуск,

– рассказал руководитель кинологического подразделения.

Важно Блуждал вдоль забора и не мог воссоединиться с мамой: как мужчина спас маленького лося

Для дрессировки используют разные методы. Например, поощрение, которое для собаки как благодарность.

Познакомиться с собаками и узнать их достижения можно в видео: