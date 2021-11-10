Четырехлапое "лечение": как в центре Львова собаки помогают людям бороться с негативом

Во Львове для всех желающих устроили "лечение" четырехлапами. Каждую субботу собаки Соня, Лика, Верди и Бети со своим хозяином Александром Червинским приезжают из Луцка во Львов, чтобы подарить хорошее настроение.

Известно, что во Львове первая встреча с бернскими зенненхундами прошла в феврале 2021 года. С тех пор каждую субботу с 11:00 до 14:00 их можно встретить на Площади Рынок.

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"Сплошной позитив, радость, внутри все кипит, люди идут с таким позитивом, что, кажется, будто они могут зарядить целый трамвай своей энергией", – вспомнил владелец собак Александр Червинский.

Смотрите фото собак со Львова:

Мужчина отметил, что идея возникла, когда началась пандемия COVID-19. Он надеялся, что это поможет отвлечь людей от негатива.

Именно поэтому он начал каждое воскресенье приходить в парк с собаками в Луцке. Подобное он решил сделать во Львове, тем более, что расстояние от Луцка до Львова невелико.

"Мы раз приехали, второй, потом все больше людей начало ходить. Сейчас уже есть много местных жителей, которые постоянно приходят", — сообщил Александр Червинский.

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Смотрите видео с акции, которую сделали с собаками:

Что известно о породе бернский зенненхунд

Выносливая, миролюбивая, добрая и чувствительная собака, с легким жизнерадостным и уравновешенным характером. Кроме того, легко поддается обучению. Во время дрессировки следует проявлять настойчивость, но без нажима.

Зенненхунд распространена порода, чему в большей степени способствовали его дружелюбная внешность, длинная, лохматая шерсть и добродушный нрав.