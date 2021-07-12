Четвероногие спасатели: истории о собаках, которые верно служат людям

В мире животных много случаев, когда домашние любимцы становятся людям настоящими друзьями. Однако некоторые собаки не только веселят своих хозяев, но и помогают им на службе.

Спасатель Бич из Киева

Лохматый и уже старенький Бич – настоящий талисман пожарно-спасательного подразделения. Заместитель начальника части Андрей Фомишин, шутит, кажется их четвероногий товарищ, был здесь всегда.

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Еще маленького и беззащитного щенка, 12 лет назад подбросили к воротам 18 Государственной пожарно-спасательной части в Киеве. Тогда спасатели его отогрели, откормили и приняли к себе на службу.

По словам спасателей, более внимательного слушателя не найти. К тому же Бич – хороший охранник, ведь люди в гражданской одежде, мимо точно не пройдут.



Пес по кличке Бич живет в ГСЧС / Фото 24 канала

Бич хоть уже и не такой игривый, но каждый день преданно встречает своих товарищей, которые заступают на суточное дежурство. Как рассказал Фомиш, пес, когда был молодым, любил кататься на трамваях.

Он ездил со спасателями на рынок, а потом возвращался с ними обратно. Пес понимает, когда примерно приходят работники, поэтому порой встречал их с электрички. Пожарные отмечают, после изнурительного пожара, пушистый друг как никто способен поднять боевой дух.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того, чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь



Бич поднимает боевой дух спасателей / Фото 24 канала

Испанская водная собака "работает" психологом

В Мариуполе шоколадую испанскую водную собаку с нетерпением ждут, как в домах престарелых, так и в детских учреждениях. Маленькие пациенты охотно перебирают шерсть собаки, которая по структуре очень похожа на человеческие волосы.

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Банана – не обычная собака, а психолог. У нее есть даже соответствующий сертификат. Она прошла обучение и тестирование по всем международным стандартам. Ее профиль – канистерапия, когда с помощью собак лечат людей, страдающих от депрессии, психических расстройств или одиночества.



Собачка Банана работает психологом в Мариуполе / Фото 24 канала

В 2-месячном возрасте Банану приобрела Анна Яценко. Женщина работает психологом в службе по чрезвычайным ситуациям. Ранее должность четвероногого психолога занимала ее воспитанница ретривер Элли, которая в 15-летнем возрасте ушла на пенсию.

Уже с первых тренировок Банана продемонстрировала готовность к обучению. Для маленьких пациентов такая терапия с собакой не только развлечение, но и развитие речевой активности. График четвероногого психолога достаточно насыщенный.

Собаки-спасатели помогают на службе: смотрите сюжет 24 канала