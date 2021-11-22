В Чернобыле нашли рысей, а в фейсбуке дают им имена: как принять участие

Всего в Чернобыле ученые заметили 20 рысей. Трем из них пользователи сети уже дали имя, на очереди – еще 4 животных.

Ученые просмотрели сотни фотографий, сделанных фотоловушками в Чернобыльской зоне отчуждения. И увидели на фото 20 грациозных животных – рысей.

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Одна из рысей, которым дают имена на этой неделе / ​​Фото Чернобыльский Биосферный Заповедник

Каждая рысь – неповторима

11 из них уже смогли идентифицировать. Это делают благодаря пятнам и узорам на коже животного.

Как идентифицируют рысей

Эти представители семейства кошачьих имеют уникальные узоры на коже. Именно благодаря этому рысей можно отличить одну от другой. Узоры на шерсти рысей похожи на человеческие отпечатки пальцев.



Каждая рысь имеет собственный узор на коже / Фото Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

В фейсбуке Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника предлагают дать имена 4 рысям. Предложить собственный вариант можно здесь.

К сожалению, по фотографиям из фотоловушек идентифицировать пол каждой особи невозможно. Поэтому предлагаем давать универсальные имена

– предупреждают тех, кто дает имена.



Всего на фото заметили 20 рысей / Фотографии Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

Три рыси уже приняли участие "в конкурсе на имена"

Под первым сообщением, в котором было предложено давать рысям имена, собралось более 200 вариантов. Просмотреть их можно здесь.

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В сообществе обещают еженедельно публиковать несколько фотографий животных, пока всем не присвоят клички.



Определить пол животного по узору невозможно / Фото Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

Фотоловушки в зоне отчуждения установили в рамках проекта "Полесье – дикая природа без границ". Кроме рысей, на фото попадают многие другие животные.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. Сэто легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Текст сообщения:

Поклонникам живого мира Чернобыльского заповедника: вы превзошли все наши самые смелые надежды!

Столько творческого воображения, фантазии, вдумчивости, импровизации, оригинальности при выборе имен первым трем рысям заповедной территории из одиннадцати идентифицированных (подробнее о задании читайте по ссылке ), что, кажется, теперь можно персонифицировать всех пушистых хищников не только Украины, но и Европы.

Более двух сотен серьезных и шутливых, простых и глубоких, "киношных" и новых, метких и интересных имен (подавляющее большинство которых не повторялось!) предложили вы только для первых трех героинь. Спасибо!

Но их осталось еще восемь! Чтобы не "растягивать удовольствие", на этот раз увеличиваем количество фото рысей, которым тоже нужны имена.