Как черепаха смогла прогнать львов с водопоя: видео смелого поступка

В Южной Африке черепаха прогнала львов с водопоя. Событие произошло в частном заповеднике Мала-Малая.

На видео, опубликованном Национальным парком Крюгер в ЮАР, видно, что смелая черепаха подплыла к хищникам.

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Сначала она вплотную подползла к льву, а потом приблизилась к львице. Несмотря на то, что хищники пытались игнорировать маленькое существо, они не смогли выдержать его давления.

Известно, что видео снял гид по сафари – Реджи Баррето. "Для меня это было невероятно редким зрелищем. Наблюдал, как черепаха приближается к львам, которые на подбородке имели кровь зебры. Похоже, ей больше хотелось получить немного этой крови, чем "прогнать львов"", – добавил Баррето.

Видео понравилось пользователям социальных сетей и оно собрало более 3 миллионов просмотров.

Какие комментарии оставляли люди:

"Когда родители сказали тебе, что ты крокодил, и ты воспринял это слишком серьезно".

"Львы, наверное, слишком много смотрели "Черепашки-ниндзя". Они решили, что это Рафаэль идет на них со своими ножами, аккуратно спрятанными под панцирем".

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Смотрите видео: как черепаха прогнала львов