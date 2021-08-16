В центре Винницы раздавали животных: как прошел традиционный "Хвост-фест" – яркие фото

Цель фестиваля – пристроить как можно больше бездомных щенков и котят. Животных отдают в хорошие руки бесплатно, но с будущими владельцами обязательно подписывают договор.

"Хвост-Фест" происходит в Виннице регулярно уже несколько лет подряд. Волонтеры рассказывают, что до пандемии на таком мероприятии пристраивали 50 – 70 животных. Сейчас эта цифра стала значительно ниже – за раз удается найти дом 2 – 3 десяткам.

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Животных отдают бесплатно

Впрочем, и такое количество животных, которые нашли дом, является прекрасным результатом. Одним из условий участия в фестивале является вакцинация малышей. Ведь без прививок им угрожают смертельно опасные болезни.

После пристройства волонтеры продолжают ненавязчиво наблюдать за судьбой животных. Поэтому потенциальные владельцы должны учитывать это и быть готовыми время от времени отправлять фото или видео своих любимцев, а также рассказывать, как живет животное.

Фестиваль организуют волонтеры собственными силами. Здесь можно найти не только крошечных щенков и котят, которым несколько недель, но и животных-подростков. Последних чаще всего отдают уже стерилизованными – то есть будущие владельцы не будут иметь хлопот с потомством или плохим поведением животного.

"Хвост-Фест" в Виннице / Фото с Винница.info

Пристроили не всех

На этот раз "Хвост-Фесте" искали дом около 100 животных. Не всем повезло найти хозяев, поэтому многие из щенков и котят продолжают жить на передержках, у неравнодушных людей, или даже под открытым небом. И ждать, пока найдется неравнодушный человек, который подарит им дом.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь



Эту девочку никто не забрал и она продолжает искать свой дом / Фото с фейсбука Светланы Комаровой / Коллаж 24 канала

Все гладили и говорили, что у щенка мягкая шубка и она красавица... Но ее человек так и не нашелся, – написала в фейсбуке волонтер Светлана Комарова.



Что нужно, чтобы взять щенка или котенка у волонтеров:

Паспорт.

Пройти собеседование с волонтерами, оставить свои контакты.

Заключить договор с волонтерами.

Через несколько недель в ВинницеЕсли вы мечтаете о домашнем любимце, не спешите покупать его. Подарите дом животным с улицы. А если в вашем городе нет подобного фестиваля – возможно, самое время его организовать?

Новые хозяева животных должны понимать, что животное требует значительных материальных затрат: и кошкам, и собакам нужна качественная пища, регулярный ветеринарный уход, прививки, обработка от паразитов и тому подобное.

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Также волонтерыДети не понимают, что пес или котик – не игрушка, а потому ответственность за долгую и счастливую жизнь любимца несут только взрослые.