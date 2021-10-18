Целебный кот: как пушистик спасает грозного питбуля от страха и тревоги
Источник:ASPCA
Собака по кличке Дейзи страдала тревожным расстройством и ни за что не хотела отпускать свою владелицу на работу. Но с появлением в доме пары котят ситуация кардинально изменилась. Узнайте, как кошки могут помочь собакам преодолеть тревогу.
Владелица собаки усыновила 2 брошенных котят, но лишь один из них помог питбультерьеру Дейзи бороться с тревогой. Грозный пес полюбил малышей даже больше, чем других собак.
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Котят нашли на улице
Малышам было не более месяца, когда неравнодушный прохожий подобрал их на улице и привез в приют в Нью-Йорке. Через неделю волонтер Розмари забрала котиков домой – чтобы те привыкли жить в семье. В будущем Розмари планировала пристроить малышей в любящие семьи.
У Розмари тоже раньше был котик по кличке Пушистик. Любимец прожил 20 лет, однако его не стало в прошлый Новый год.
Также Розмари содержит собаку Дейзи – метиса питбультерьера. Дейзи попала в один из Центров ухода за животными в Нью-Йорке. Собаке повезло, ведь Розмари заметила ее и усыновила.
Дейзи быстро нашла общий язык с котятами / Фото ASPCA
Питбуль полюбил котиков
Дейзи стала настоящей приемной мамой для котят. Она заботилась о них, вылизывала их, спала с малышами и почти он них не отходила.
Я думаю, она всегда хотела быть мамой, – рассуждает Розмари.
Собака быстро нашла общий язык с котятами / Фото ASPCA
Дейзи имеет тревожное расстройство
4 года назад Розмари пришла домой и заметила, что собака очень напугана. Тело Дейзи тряслось, а сама она пыталась спрятаться.
Я думаю, что-то действительно напугало ее. С тех пор она не любит оставаться дома одна, – рассказывает Розмари.
Владелица собаки советовалась с ветеринарами и зоопсихологами, которые назначали Дейзи различные препараты, но ничего не помогало.
Собака не хотела возвращаться домой после утренней прогулки. Она постоянно думала, что хозяйка бросит ее и больше не придет.
Один из котиков всегда ложится рядом с Дейзи / Фото ASPCA
Целебный эффект кошки
После того как в доме появились котята, Розмари заметила, что питбулька больше не трясется. Один из котиков подействовал на собаку успокаивающе.
Женщина решила усыновить обоих котят. Она назвала их Тюльпан и Спарклз.
Несмотря на то, что котиков двое, "целебным" для Дейзи стал только Тюльпан. Он встречает собаку после утренней прогулки у дверей и провожает ее в дом. Так Дейзи стала спокойнее и без проблем остается дома одна.
Каждый раз, когда Дейзи ложится отдохнуть, Тюльпан присоединяется к ней. Он стал лучшим другом собаки, а той больше нравится проводить время с котиками, чем с другими собаками.
Котенок стал настоящим лекарством для собаки / Фото ASPCA
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О Дейзи написали Книгу
- Розмари – бывшая школьная учительница. Сейчас женщина находится на пенсии.
- Розмари написала книгу о своей собаке под названием "Дейзи – корова или кто-то другой?" (перевод с английского 24 канала).
- Такое название выбрано неслучайно: дети любят собаку и часто называют Дейзи коровкой из-за пятнистого окраса.
- Автор посвятила книгу детям. Малыши должны понять, что все имеют право на уважение, независимо от внешности. Пример Дейзи им в этом помогает.
- Также Розмари нередко берет животных передержку на волонтерских засадах. С 2021 она вырастила уже более 30 кошек и собак.