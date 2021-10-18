Целебный кот: как пушистик спасает грозного питбуля от страха и тревоги

Собака по кличке Дейзи страдала тревожным расстройством и ни за что не хотела отпускать свою владелицу на работу. Но с появлением в доме пары котят ситуация кардинально изменилась. Узнайте, как кошки могут помочь собакам преодолеть тревогу.

Владелица собаки усыновила 2 брошенных котят, но лишь один из них помог питбультерьеру Дейзи бороться с тревогой. Грозный пес полюбил малышей даже больше, чем других собак.

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Котят нашли на улице

Малышам было не более месяца, когда неравнодушный прохожий подобрал их на улице и привез в приют в Нью-Йорке. Через неделю волонтер Розмари забрала котиков домой – чтобы те привыкли жить в семье. В будущем Розмари планировала пристроить малышей в любящие семьи.

У Розмари тоже раньше был котик по кличке Пушистик. Любимец прожил 20 лет, однако его не стало в прошлый Новый год.

Также Розмари содержит собаку Дейзи – метиса питбультерьера. Дейзи попала в один из Центров ухода за животными в Нью-Йорке. Собаке повезло, ведь Розмари заметила ее и усыновила.



Дейзи быстро нашла общий язык с котятами / Фото ASPCA

Питбуль полюбил котиков

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Дейзи стала настоящей приемной мамой для котят. Она заботилась о них, вылизывала их, спала с малышами и почти он них не отходила.

Я думаю, она всегда хотела быть мамой, – рассуждает Розмари.



Собака быстро нашла общий язык с котятами / Фото ASPCA

Дейзи имеет тревожное расстройство

4 года назад Розмари пришла домой и заметила, что собака очень напугана. Тело Дейзи тряслось, а сама она пыталась спрятаться.

Я думаю, что-то действительно напугало ее. С тех пор она не любит оставаться дома одна, – рассказывает Розмари.

Владелица собаки советовалась с ветеринарами и зоопсихологами, которые назначали Дейзи различные препараты, но ничего не помогало.

Собака не хотела возвращаться домой после утренней прогулки. Она постоянно думала, что хозяйка бросит ее и больше не придет.



Один из котиков всегда ложится рядом с Дейзи / Фото ASPCA

Целебный эффект кошки

После того как в доме появились котята, Розмари заметила, что питбулька больше не трясется. Один из котиков подействовал на собаку успокаивающе.

Женщина решила усыновить обоих котят. Она назвала их Тюльпан и Спарклз.

Несмотря на то, что котиков двое, "целебным" для Дейзи стал только Тюльпан. Он встречает собаку после утренней прогулки у дверей и провожает ее в дом. Так Дейзи стала спокойнее и без проблем остается дома одна.

Каждый раз, когда Дейзи ложится отдохнуть, Тюльпан присоединяется к ней. Он стал лучшим другом собаки, а той больше нравится проводить время с котиками, чем с другими собаками.



Котенок стал настоящим лекарством для собаки / Фото ASPCA

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