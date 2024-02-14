Редкая обезьяна-паук родила на высоте 15 метров – малыш повис на ветке: потрясающее видео

Высоко в джунглях тропического леса на северо-западе Эквадора в январе этого года защитники дикой природы стали свидетелями удивительного события, которое едва не закончилось трагедией. Исследователи впервые в истории сняли видео, как рожает самка паучьей обезьяны – детенышу чудом удалось выжить.

Дело в том, что малыш в любую секунду мог упасть с высоты. Его спасла только пуповина.

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Редкая обезьяна-паук родила на высоте 15 метров

События разворачивались на высоте около 15 метров – съемочная группа наблюдала, как в первые мгновения своей жизни детеныш паучьей обезьяны опасно свисал над землей.

В первые мгновения жизни детеныш обезьяны едва не упал с высоты 15 метров / Фото Proyecto Washu

Фактически его удерживала только пуповина, ученые опасались, что новорожденный может упасть и разбиться, но к счастью этого не произошло. Зоозащитники дали имя новорожденному самцу – его назвали Анку.

За все 10 лет работы в Эквадоре нам ни разу не удавалось наблюдать ничего подобного,

– говорит защитник природы Фелипе Альфонсо-Кортес.

Отметим, что обезьяны-пауки сегодня находятся под угрозой исчезновения, а потому такие наблюдения являются чрезвычайно редкими.

Что нужно знать об этом виде?

Буроголовая обезьяна-паук входит в список 25 наиболее уязвимых приматов в мире – все они находятся под угрозой исчезновения. Привычный ареал обитания этого вида простирается от западной Панамы до западной границы Колумбии и северо-запада Эквадора. Однако, во всей Латинской Америке представители этого вида теряют свою привычную среду обитания – основной причиной такой ситуации называют человеческую деятельность.

Детеныша спасла только пуповина / Фото Proyecto Washu

Благодаря новым кадрам, снятым учеными, исследователям теперь известно, что обезьянам-паукам необходимо тихое место высоко на деревьях, чтобы выжить. Зоозащитники также считают, что основной причиной вымирания этого вида является вырубка лесов и большие плантации для выращивания таких культур, как пальмовое масло. Но, существует и ряд других факторов:

большая средняя продолжительность жизни приматов,

длительный период вскармливания и воспитания детенышей также негативно влияют на выживание вида.

Известно, что самцы буроголовой обезьяны-паука (Ateles fusciciceps), как правило, нужно более 7 месяцев до родов, а также около 4 лет после родов, чтобы выкормить и воспитать детеныша. Во время этого периода времени самка вряд ли еще раз забеременеет, а это приводит к снижению численности популяции.

Как проходили роды: смотрите видео

По словам Альфонсо-Кортеса, средняя продолжительность этого вида составляет 15 – 20 лет. Однако, рождение этого малыша стало определенной неожиданностью для команды, поскольку его матери Арави, по подсчетам, уже не менее 25 лет. Команда также отмечает, что это первый детеныш, рожденный Арави за последние 8 лет.

Авторы исследования отмечают, что рождение этого малыша дает надежду на выживание целого вида по ряду причин: во-первых, рождение нового малыша расширяет популяцию, во-вторых, возраст Арави свидетельствует о том, что обезьяны-пауки могут жить дольше и, вероятно, способны размножаться даже в самом позднем возрасте.