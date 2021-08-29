Британец отказывался эвакуироваться из Кабула без 200 животных из своего приюта

Бывший военный британских ВМС Пен Фартинг несколько лет назад организовал в Кабуле приют для животных. Когда талибы захватили власть, он наотрез отказался оставлять Афганистан без своих любимцев.

Правительство Великобритании сначала предлагало Пену Фартингу эвакуироваться в первую очередь как гражданину этой страны. Но после огласки в соцсетях и СМИ, власти согласились транспортировать и других сотрудников приюта и, конечно же, животных.

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Великобритания эвакуирует приют для животных

Зоозащитник и организатор приюта Пол по кличке "Пен" Фартинг должен был улететь с животными на частном грузовом самолете 27 августа. За неделю до того в соцсетях развернули информационную кампанию по спасению животных "Ноев ковчег".

Сначала миссию одобрили в министерстве иностранных дел Великобритании. Впрочем, после терактов в аэропорту Кабула 26 августа, планы изменили.

Утром 26 августа Фартинг заявил о сложностях с допуском на территорию аэропорта, у которого он простоял 10 часов. Он сообщал о значительных трудностях из-за того, что работники его приюта были гражданами Афганистана.



Работники приюта Nowzad не могли эвакуироваться все вместе / Фото АР

В конце концов Министерство обороны сообщило, что Пола Фартинга, его сотрудников и животных эвакуируют Вооруженные силы Великобритании.

По информации прес-сслужбы британской Минобороны основатель приюта, его сотрудники и подопечные животные получили помощь военных сил Соединенного Королевства и ожидают эвакуации в аэропорту Кабула. Вылететь с ними должны 140 собак и 60 кошек.

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"Пес, который изменил мой взгляд на мир"

Приют для животных "Новзад" в Кабуле существует с 2007 года.

Фартинг создал его, чтобы воссоединить солдат с животными, которых они спасли на фронте.



Приют в Кабуле действовал с середины 2000-ых / Фото с твиттера Пена Фартинга

До этого он был морским пехотинцем и служил в Афганистане по контракту.

Пен пришел к выводу, что в помощи в Афганистане нуждаются не только люди, но и большое количество животных.

Позже Фартинг написал книги о своей собаке "Пес, который изменил мой взгляд на мир. Приключения и судьба пса Наузад" и "Собаки, которых мы спасли. Нет места лучше, чем дом".

Его Фонд помощи афганским собакам и кошкам существовал на пожертвования благотворителей.