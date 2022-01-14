Более 13 часов ждал помощи: как пес не дал альпинисту замерзнуть в горах

Аляскинский маламут, которого зовут Норт, спас своего хозяина во время путешествия по горах. Если бы не помощь четырехлапого друга, мужчина мог бы погибнуть.

Хозяин получил травму, когда был с любимцем на высоте 1700 метров среди снега и льда. Самостоятельно мужчина не мог ни спуститься, ни подняться выше, поэтому пришлось ждать помощи.

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Из-за суровых погодных условий команда из 27 спасателей не могла быстро прийти на спасение. Хозяин Норта начал замерзать, а сколько еще ждать – не знал.

Верный четырехлапый друг все время был с хозяином. Норт свернулся в клубочек на животе своего хозяина и усиленно производил тепло, чтобы не дать мужчине замерзнуть.



Норт греет хозяина / Фото твиттер

Когда прибыли спасатели, были поражены увиденным. "Нам всем нужно научиться заботиться друг о друге", – прокомментировал один из них.



Норт / Фото твиттер

Норт пробыл с хозяином 13 часов и не покидал его, когда пришла помощь. Только когда мужчина оказался в больнице, собака смогла отправиться домой. Теперь Норт дома, где получает лакомство и любовь семьи за свой героический поступок.

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