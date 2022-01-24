Безумная охота: пингвин снял видео, как добывает еду под водой

Самец пингвина Дженту снял подводное видео своей охоты. Помогла ему в этом аргентинская программа Общества охраны дикой природы.

Известно, что ролик был снят в проливе Бигл в Исла-Мартильо, что на Огненной Земле в Аргентине.

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Пингвину прицепили специальную камеру, которая фиксировала все его действия и показывала удивительный подводный мир.

Согласно видео, пингвин легко, ловко и быстро плавал между сардинами. Во время охоты ему несколько раз удавалось схватить добычу и проглотить ее. После исследования с пингвина сняли камеру и продолжили наблюдение.

Смотрите видео, которое снял пингвин:

Кроме этого, среди разнообразия подводного мира можно было увидеть других пингвинов, альбатросов и бакланов.

Что известно о пингвинах Дженту

От других видов отличается белой полосой, проходящей через верх затылка от одного глаза к другому.



Пингвин Дженту / Фото Barend (Barry) Becker

Питается рыбой, ракообразными моллюсками неподалеку от берега на глубинах 20 – 100 метров. Под водой субантарктические пингвины достигают скорости 36 км/ч, что делает их самыми быстрыми из всех пингвинов. Глубина погружения может достигать двухсот метров.

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