Декабрь – месяц, когда между котиками и новогодними елками начинается настоящая война. Пушистики любят исследовать новый предмет, полный интересных игрушек и мерцающих огоньков. Узнайте, как сделать елку безопасной для кота.

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Выбрать живую или искусственную

Если выбираете живую елку, не ленитесь постоянно пылесосить иголки. Они могут ранить лапки животного. Особенно любознательные коты могут даже съесть иглы.



Котик может съесть иголки из живой елки / Фото Unsplash

Именно поэтому важно заботиться о том, чтобы на полу не лежали иголки, которые будут осыпаться каждый день.

Искусственные деревья менее привлекательны для кота, к тому же не теряют иголочки. Но это совсем не значит, что ваш любимец не будет интересоваться таким заманчивым и таинственным предметом.

Чтобы питомцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся котам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Какой должна быть елка



Лучше выбрать крепкое дерево и установить его на тяжелую подставку / Фото Unsplash

Лучше всего – выбирать такое дерево, которое вы сможете дополнительно прикрепить к стене или потолку. Позаботьтесь о надежной тяжелой подставке, которая выдержит вес дерева. Легкие подставки под елки не подходят: их очень легко перевернуть.

Позаботьтесь об ограждении

Если ваш кот слишком активен, установите ограждение вокруг елки. Или ограничьте вход в комнату, где установлено новогоднее дерево.

Игрушки на елку

Если вы владелец гиперактивного кота – забудьте о стеклянных или керамических игрушках. На вашей елке должны быть небьющиеся украшения – пластиковые, мягкие игрушки, плетеные из лозы и так далее. К счастью сейчас в магазинах есть множество красивых вариантов.

Некоторые владельцы вешают игрушки только на верхние ветки, а нижние оставляют пустыми. Так есть больше шансов, что кот потеряет интерес и не будет обращать внимание на елку.



Для безопасности кота лучше отказаться от стеклянных игрушек и дождика / Фото Unsplash

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Дождик и гирлянды

Эти украшения могут быть действительно опасными. Нередки случаи, когда коты съедали дождик с елки.

Поэтому от этого варианта декора лучше отказаться совсем.

А гирлянды лучше цеплять только на верхние ветки елки. Так у любимца будет меньше возможностей попробовать их на зуб. Помните, что электрический ток может быть смертельно опасен.

Спрячь гирлянды как можно глубже в ветви дерева. Это также снизит шансы котика достать украшения.

Лайфхак. Поставьте возле елки миску с цитрусами или сделайте украшения из корок апельсинов и лимонов. Этот запах отпугивает кошек – поэтому они могут утратить интерес к елке.