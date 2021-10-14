Белый с красными глазами: фото уникального малыша-прыгуна опубликовал американский зоопарк
Источник:Daily Paws
Редкий валлаби-альбинос живет в зоопарке в Канзасе. Узнайте, как выглядит уникальное животное.
Сейчас в зоопарке Sunset живет 2 детеныша валлаби. Один из них имеет обычный окрас, а второй – альбинос. Альбиносов легко отличить от просто белых животных по красным глазам. У животных-альбиносов нет пигмента и в глазах, поэтому их окрашивают кровеносные сосуды.
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Малыш валлаби
Валлаби-альбинос по кличке Бруни недавно вышел из сумки своей мамы и уже позирует для инстаграма. Обычно звери-альбиносы имеют проблемы со здоровьем, но Бруно чувствует себя хорошо.
Не знают, мальчик или девочка
Работники зоопарка считают, что Бруни родился примерно 10 месяцев назад, в декабре 2020 года. Но покинул мамину сумку малыш валлаби только сейчас.
Пока неизвестно, какого пола маленький валлаби. Необходимо подождать, чтобы детеныш немного подрос.
Валлабисумчатые млекопитающие семьи кенгуровых. Обычно валлаби имеют меньшие размеры тела, чем кенгуру. Валлаби имеют серо-рыжый окрас.
Источник: Википедия
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Второй малыш – обычного цвета
Другой маленький валлаби, который родился немного раньше Бруни, получил прозвище Арло. У него стандартный для валлаби окрас – серо-коричневый.
В зоопарке никогда не было 2 маленьких валлаби вместе, поэтому всем очень интересно наблюдать, как они играют. Кроме малышей, в Sunset проживают 3 взрослых валлаби.