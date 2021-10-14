Белый с красными глазами: фото уникального малыша-прыгуна опубликовал американский зоопарк

Редкий валлаби-альбинос живет в зоопарке в Канзасе. Узнайте, как выглядит уникальное животное.

Сейчас в зоопарке Sunset живет 2 детеныша валлаби. Один из них имеет обычный окрас, а второй – альбинос. Альбиносов легко отличить от просто белых животных по красным глазам. У животных-альбиносов нет пигмента и в глазах, поэтому их окрашивают кровеносные сосуды.

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Малыш валлаби

Валлаби-альбинос по кличке Бруни недавно вышел из сумки своей мамы и уже позирует для инстаграма. Обычно звери-альбиносы имеют проблемы со здоровьем, но Бруно чувствует себя хорошо.

Маленький валлаби-альбинос / Фото с инстаграма Sunset zoo

Не знают, мальчик или девочка

Работники зоопарка считают, что Бруни родился примерно 10 месяцев назад, в декабре 2020 года. Но покинул мамину сумку малыш валлаби только сейчас.

Пока неизвестно, какого пола маленький валлаби. Необходимо подождать, чтобы детеныш немного подрос.

Валлаби сумчатые млекопитающие семьи кенгуровых. Обычно валлаби имеют меньшие размеры тела, чем кенгуру. Валлаби имеют серо-рыжый окрас.

Источник: сумчатые млекопитающие семьи кенгуровых. Обычно валлаби имеют меньшие размеры тела, чем кенгуру. Валлаби имеют серо-рыжый окрас.Источник: Википедия