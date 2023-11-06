Попали под "красную линию": еще один вид милых животных под угрозой полного исчезновения

В последние годы экологи призывают быть осторожными, поскольку быстрый технологический прогресс и вмешательство человека представляют значительную угрозу для разных видов животных. Теперь стало известно, что австралийские коалы тоже на пороге исчезновения.

Что известно?

Значительное количество пострадавших от травм коал было доставлено в ветеринарную больницу Сиднейского университета. Ужасное состояние животных объясняется вторжением жилой застройки в их природную среду обитания.

Читайте также В Украине появился Единый реестр домашних животных: что нужно знать

Строительная деятельность привела к серьезному нарушению важных сред обитания и миграционных коридоров, что создает значительную угрозу благосостоянию этого вида. Также собаки местных жителей атакуют коал.

Австралийские ученые выразили тревожную обеспокоенность, прогнозируя полное исчезновение коал к 2050 году, если не принять немедленных мер. Чтобы сохранить выживание этого знакового вида, сегодня прилагаются немалые усилия.

Коалы чрезвычайно территориальны, поэтому им нужно пространство для жизни и размножения. Вырубка лесов для застройки также негативно сказывается на существовании коал,

– говорит Стеф Керрик.

Ветеринары также рассказывают, что эти существа часто теряют ориентацию и сталкиваются с многочисленными опасностями. Так, статистические данные показывают, что 10% популяции коал стали жертвами смертельных автомобильных аварий только в 2023 году. К сожалению, ни одному из этих животных не удалось выжить в этих досадных инцидентах.

Их точное количество неизвестно, но десятки тысяч погибли в период интенсивных лесных пожаров в 2019 – 2020 годах. В феврале 2022 года их занесли в список находящихся под угрозой исчезновения.

Вид коалы попал под угрозу исчезновения / Фото UnSplash

Будущее коал сейчас на решающем этапе, поскольку австралийское правительство переживает волну кадровых перемен. В ближайшие месяцы будут приняты ключевые решения, которые будут иметь далеко идущие последствия для сохранения этого знакового вида. Власти должны просмотреть планы застройки и изменить правила, чтобы сохранить местность для этих животных.

Коалы: коротко

Коалы живут только в восточной Австралии, вдоль побережья Квинсленда, Нового Южного Уэльса, Южной Австралии и Виктории.

Населяя эвкалиптовые леса, было подмечено, что коалы живут преимущественно на деревьях на протяжении всей своей жизни. Эти древесные существа обладают уникальным пищевым поведением, тщательно измельчая листья зубами и сохраняя полученную массу в щеках. Удивительно, но одна коала может съесть до одного килограмма листьев в день.

Коалы проводят значительную часть своего дня в глубокой дреме, а продолжительность сна достигает 20 – 21 часа. Однако с наступлением ночи эти существа выходят из состояния покоя и начинают поиски пропитания, старательно лазая по веткам в поисках пищи. Даже если коала бодрствует, то часами сидит неподвижно на одном месте.

Продолжительность сна коал составляет примерно 20 часов в сутки. Фото UnSplash

Эти животные спускаются с деревьев на землю только для того, чтобы перелезть на другое дерево. В отличие от ленивцев, коалы известны своей живостью и энергичностью. Их способность быстро оценивать угрозы и искать убежища на ближайшем дереве оценивают как превосходную адаптацию к выживанию.

Кроме того, недавние исследования показали еще один удивительный аспект их способностей – коалы могут плавать.

Птицы Акикики также находятся на грани исчезновения

Акикики, небольшая серая птица, происходящая из Гавайев, сейчас находится на грани исчезновения. Поскольку в дикой природе осталось всего 5 особей, будущее маленькой птицы висит на волоске.

Если не принять немедленные и эффективные меры сохранения, Акикики столкнется с неизбежной угрозой полного исчезновения с лица Земли в ближайшие месяцы.