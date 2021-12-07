Как амурский тигр играет в снегу: забавное видео с хищником

Символом 2022 стал – амурский тигр. Оказалось, это редкое животное тоже любит зимние развлечения.

Семейный парк дикой природы Paradise Wildlife Park, что расположен в Великобритании, опубликовал видео с амурским тигром.

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На нем видно, что животное устроило зимние развлечения. Тигр катал шары, словно для снеговичка, а также ездил по снегу как на лыжах.

Смотрите видео: зимние игры амурского тигра

Что известно об амурском тигре

Считается одним из самых редких и самых больших подвидов тигра. Шерсть гуще, чем у тигров, живущих в тёплых районах. Основная окраска в зимнее время – оранжевая, а живот белый.

Это единственный подвид тигра, представители которого имеют на животе 5-сантиметровый слой жира. Он защищает от ветра и очень низких температур. Амурский тигр различает цвет и ночью видит в 5 раз лучше, чем человек.

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Самцы ведут единичную жизнь, самки часто встречаются в группах. Тигры приветствуют друг друга особыми звуками, образующимися при энергичном выдыхании воздуха через нос и рот. Знаками выражения привязанности является прикосновение мордами, а также трение боками.

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Смотрите видео из парка Paradise Wildlife Park: