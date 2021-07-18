Кот с подрезанными хвостом: как возникла порода американский бобтейл и чем особенная

Короткохвостые коты с помпоном вместо роскошного хвоста-пера– одни из самы узнаваемых среди пород кошек. Эти мурчалки отсутствие хвоста компенсируют своей привязанностью к хозяину и высоким интеллектом.

В общем бобтейлы насчитывают 5 видов. В этом материале остановимся именно на американском бобтейле – одном из самых приязненных к человеку котов.

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Бобтейл – порода и кошек, и собак

Само название породы на английском указывает на ее особенность – короткий хвост (с англ. – bob – подрезанный, укороченный, tail – хвост).

Важно вспомнить, что словом бобтейл синонимично называют и породу староанглийской овчарки. У них также характерный короткий хвост, возникший естественным путем.



Бобтейл также и название породы собак / Фото с veanimals

Бобтейлы насчитывают 5 видов:

американский бобтейл;

курильский бобтейл;

меконгский бобтейл;

карельский бобтейл;

японский бобтейл.

История происхождения породы

Родина американского бобтейла – Северная Америка. Доподлино неизвестно, но предполагают, что бобтейл является результатом скрещивания полосатого кота и дикой рыси. Необычный хвост считают следствием случайной спонтанной генетической мутации.

Началом развития породы считают 1960 года. Официальная история начинается с кота по имени Йоди. Супруги Джон и Бренда Сандрес нашли на территории индейской резервации в Аризоне необычного кота без хвоста. Он был цвета коричневого табби и с коротким хвостом.

Более об этом виде Коты табби – самый популярный цвет мурлык на свете

Пара забрала кота себе и начала разводить от него котят. Малыши Йоди от обычной длиннохвостой дворовой кошки унаследовали родительский короткий хвост. Потом котят заметили соседи Сандерсов – Минди Шульц и Шарлотта Бентли, которые занимались скрещиванием.

Сведя короткохвостых котят с длинношерстной кошкой колорпойнт, они вывели первого настоящего американского бобтейла. Впрочем, оригинальные линии от Йоди и его потомков стали вырожденными и нездоровыми. Тогда акцент сделали на том, чтобы вывести породу более здоровой и такой, которая выглядела как Йоди: большой, дикий с виду табби с длинной шерстью.

В 1989 году фелинологическая организация TICA признала породу.

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Бобтейл "обычного" окраса табби / Фото с cfa.org

Внешность американского бобтейла

Американский бобтейл – это средний и большой кот. Он заметно атлетичен и мускулист, с видом и ощущением силы.

Эта порода имеет характерную дикую внешность вроде мини-рыси: полосатую окраску типа табби, миндальные глаза.

Они часто мускулистые и спортивные на вид

Стандарт породы предусматривает и короткошерстных бобтейлов, и длинношерстных.



Американский бобтейл – победитель выставки / Фото с сайта CFA

Характер американского бобтейла

Данные с сайта Cat Fanciers 'Association