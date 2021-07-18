Кот с подрезанными хвостом: как возникла порода американский бобтейл и чем особенная
Источник:24 канал
Короткохвостые коты с помпоном вместо роскошного хвоста-пера– одни из самы узнаваемых среди пород кошек. Эти мурчалки отсутствие хвоста компенсируют своей привязанностью к хозяину и высоким интеллектом.
В общем бобтейлы насчитывают 5 видов. В этом материале остановимся именно на американском бобтейле – одном из самых приязненных к человеку котов.
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Бобтейл – порода и кошек, и собак
Само название породы на английском указывает на ее особенность – короткий хвост (с англ. – bob – подрезанный, укороченный, tail – хвост).
Важно вспомнить, что словом бобтейл синонимично называют и породу староанглийской овчарки. У них также характерный короткий хвост, возникший естественным путем.
Бобтейл также и название породы собак / Фото с veanimals
Бобтейлы насчитывают 5 видов:
- американский бобтейл;
- курильский бобтейл;
- меконгский бобтейл;
- карельский бобтейл;
- японский бобтейл.
История происхождения породы
Родина американского бобтейла – Северная Америка. Доподлино неизвестно, но предполагают, что бобтейл является результатом скрещивания полосатого кота и дикой рыси. Необычный хвост считают следствием случайной спонтанной генетической мутации.
Началом развития породы считают 1960 года. Официальная история начинается с кота по имени Йоди. Супруги Джон и Бренда Сандрес нашли на территории индейской резервации в Аризоне необычного кота без хвоста. Он был цвета коричневого табби и с коротким хвостом.
Более об этом виде Коты табби – самый популярный цвет мурлык на свете
Пара забрала кота себе и начала разводить от него котят. Малыши Йоди от обычной длиннохвостой дворовой кошки унаследовали родительский короткий хвост. Потом котят заметили соседи Сандерсов – Минди Шульц и Шарлотта Бентли, которые занимались скрещиванием.
Сведя короткохвостых котят с длинношерстной кошкой колорпойнт, они вывели первого настоящего американского бобтейла. Впрочем, оригинальные линии от Йоди и его потомков стали вырожденными и нездоровыми. Тогда акцент сделали на том, чтобы вывести породу более здоровой и такой, которая выглядела как Йоди: большой, дикий с виду табби с длинной шерстью.
В 1989 году фелинологическая организация TICA признала породу.Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.
Бобтейл "обычного" окраса табби / Фото с cfa.org
Внешность американского бобтейла
- Американский бобтейл – это средний и большой кот. Он заметно атлетичен и мускулист, с видом и ощущением силы.
- Эта порода имеет характерную дикую внешность вроде мини-рыси: полосатую окраску типа табби, миндальные глаза.
- Они часто мускулистые и спортивные на вид
- Стандарт породы предусматривает и короткошерстных бобтейлов, и длинношерстных.
Американский бобтейл – победитель выставки / Фото с сайта CFA
Характер американского бобтейла
Данные с сайта Cat Fanciers 'Association
- Американские бобтейлы – это любящие и невероятно умные коты, отличающиеся "дикой внешностью".
- Это очень интерактивные коты, которые с большой преданностью привязываются к своей человеческой семьи. Американские бобтейлы известны своей любовью к играм и могут часами подряд играть в апорт или прятки.
- Они часто инициируют игры со своими хозяевами, и они демонстрируют свои охотничьи инстинкты дома, ловя в воздухе летающих насекомых.
- Они также любят преследовать свои игрушки и носить их во рту, будто это только что пойманный грызун. Эти коты легко поддаются дрессировке и любят гулять.