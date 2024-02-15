Впервые в истории: самец морского слона спас чужого детеныша

У побережья Калифорнии самец северного морского слона стал героем, спасая жизнь тонущего детеныша. Исследователи обнаружили, вероятно, первый задокументированный случай альтруистического поведения у этого вида.

Северные морские слоны, крупнейшие среди всех тюленей Северного полушария, обычно не заботятся о малышах. Однако, в январе 2022 года фотографы, наблюдая за морскими слонами у побережья Калифорнии, были поражены, увидев, как один из самцов спасает детеныша, которого унесло приливом.

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Морской слон впервые проявил альтруизм и спас детеныша

В недавнем инциденте мать морского слоненка не смогла добраться до своего детеныша, который оказался на мели, и начала неистово вопить о своей беде. Однако, скорая помощь поступила из неожиданного источника: отважный самец морского слона немедленно отреагировал на призывы и бросился в воду.

Отважный самец преодолел расстояние между берегом и тонущим детенышем, быстро отбуксировав его, поддерживая голову детеныша над водой.

Самец морского слона спас чужого детеныша / Фото Аллен и др., Наука о морских млекопитающих

Спасательная операция, которая длилась около 20 минут, завершилась блестяще: самец сумел спасти малыша и передать его матери. Ученые считают его поступок альтруистическим и подчеркивают, что спасение слоненка требовало от него значительных физических и эмоциональных усилий.

Этот инцидент стал первым зарегистрированным случаем альтруизма у самцов северных морских слонов. Событие заставило исследователей задуматься над мотивами поступка, предполагая, что определенную роль могли сыграть родственные связи. Однако, из-за отсутствия генетического анализа эти предположения остаются непроверенными.

Событие пролило свет на удивительное поведение животных и осветило сложные и разнообразные взаимодействия, существующие в мире природы. Акт героизма, проявленный морским слоном, был задокументирован и опубликован в журнале "Marine Mammal Science".

Редкая обезьяна-паук родила на высоте 15 метров

Высоко в джунглях тропического леса на северо-западе Эквадора в январе этого года защитники дикой природы стали свидетелями удивительного события, которое едва не закончилось трагедией. Исследователи впервые в истории сняли видео, как рожает самка паучьей обезьяны – детенышу чудом удалось выжить.

События разворачивались на высоте около 15 метров - съемочная группа наблюдала, как в первые мгновения своей жизни детеныш паучьей обезьяны опасно свисал над землей. Его спасла только пуповина.